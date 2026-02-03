Hội mẹ bỉm “gắn link” kiếm tiền: Lần đầu tiên ra đơn vui phát khóc, nhận 6.500 đồng mà cảm giác to hơn cả 6 triệu rưỡi!

Ở thời đại mà chúng ta có thể shopping online bất kể ngày đêm như lúc này, có lẽ cũng không sai nếu khẳng định rằng: Mua sắm là đam mê không của riêng ai. Vấn để chỉ là mỗi người 1 ngân sách shopping, 1 kiểu chốt đơn, và 1 cách để “làm tiền quay trở lại” với mình.

3 mẹ bỉm mà chúng tôi có cơ hội trò chuyện gần đây cũng vậy. Điểm chung của họ là đều vì đam mê mua sắm, đam mê chia sẻ nên quyết tâm làm affiliate (tiếp thị liên kết) - coi như 1 cách để “hoàn vốn”.

Hà Trang (sinh năm 1995) và Hà Lương (sinh năm 1993) đều đang làm mẹ full-time, còn Ngọc Nguyễn (sinh năm 1994) hiện đang kinh doanh tự do, cả 3 bà mẹ này đều mới bắt đầu hành trình làm affiliate được khoảng 1-2 tháng nay.

Chiến lược của hội mẹ bỉm khi làm affiliate: Không phải cứ “gắn link” là xong!

Cả Hà Trang, Ngọc Nguyễn và Hà Lương đều có chung đam mê mua sắm, nhưng động lực cũng như chiếc lược làm affiliate của họ lại không đơn giản là cứ gắn link tất tần tật những gì mình đã mua, đã sử dụng là “xong chuyện”.

Với Ngọc Nguyễn, ngoài việc gắn link sản phẩm trên các kênh MXH cá nhân, cô còn chủ động tạo 1 group chat mời những ai có “đam mê săn deal hời” tham gia, vừa là 1 cách để xây dựng tệp khách hàng thân thiết, vừa tăng tỷ lệ ra đơn cùng khoản hoa hồng nhận được.

“Bản thân mình từng là người mua sắm rất nhiều, và trước khi làm affiliate thì mình cũng hay được người quen, bạn bè hỏi xin link, xin kinh nghiệm mua đồ trang trí nhà cửa, đồ dùng trong gia đình. Đó cũng là 1 tín hiệu để mình quyết tâm làm affiliate. Ngoài việc chia sẻ những sản phẩm mình đã trải nghiệm, mình cũng chủ động tìm hiểu các sản phẩm cần thiết theo từng nhóm nhu cầu, từng thời điểm, để giúp mọi người có thể mua được đồ tốt một cách hợp lý, không phung phí” - Ngọc Nguyễn chia sẻ.

Ngọc Nguyễn

Còn với Hà Trang, chiến lược làm affiliate của cô cũng không chỉ dừng lại ở việc “gắn link” và động lực làm affiliate cũng không chỉ là tiền.

“Càng làm mình càng nhận ra thứ giúp mình tiếp tục hành trình này không chỉ là tiền. Affiliate buộc mình phải học rất nhiều thứ: hiểu người mua cần gì, chọn sản phẩm ra sao, viết nội dung thế nào để không bị quảng cáo quá đà.

Với việc lựa chọn sản phẩm làm affiliate, mình không chạy theo số đông hay sản phẩm hot, mình chỉ ưu tiên những sản phẩm mình hiểu hoặc đã từng dùng. Bởi vì mình nghĩ là chỉ khi bản thân mình rõ ưu - nhược điểm của sản phẩm, thì nội dung mình làm ra mới tự nhiên, đáng tin và mình mới tạo được uy tín” - Hà Trang bộc bạch.

Hà Trang

Nếu như Hà Trang và Ngọc Nguyễn bắt đầu làm affiliate với đam mê chia sẻ - mua sắm, thì Hà Lương lại có phần khác. Cô tiết lộ lý do lớn nhất để làm affiliate là vì muốn kiếm tiền nuôi con. Mẹ bỉm này còn tự đặt ra thử thách “50 ngày làm affiliate kiếm 50 triệu tiêu Tết” - Một con số mà cô thừa nhận là “quá sức” với người mới, nhưng lại mang về đủ động lực để bắt đầu và không bỏ giữa chừng.

“Mình hiểu cảm giác của các mẹ ở nhà chăm con mà kinh tế không mấy thoải mái. Bởi làm mẹ rồi ai cũng muốn những gì tốt nhất cho con của mình. Chính bản thân mình cũng từng rơi vào tình trạng kinh tế gia đình xuống dốc không phanh khi vừa sinh con đầu lòng, do ảnh hưởng của Covid-19.

Mình nghĩ là affiliate là một hình thức cực kỳ có lợi cho các mẹ bỉm vì không cần vốn lớn, không cần ôm hàng, có thể tận dụng chính những sản phẩm mình đang dùng cho con, coi đó như là “vốn” cũng được.

Con số 50 triệu trong 50 ngày làm affiliate đương nhiên là quá sức với người mới làm từ con số 0 như mình. Nhưng mình tin rằng nếu mình dám tự tin đặt mục tiêu lớn mình sẽ có động lực và quyết tâm mạnh mẽ hơn, chăm chỉ hơn, nỗ lực hơn, kỷ luật hơn. Chứ nếu đặt mục tiêu quá nhỏ hoặc chỉ vừa với sức mình thì chắc mình chẳng có đủ động lực tìm tòi, học hỏi và làm tiếp mất” - Hà Lương bộc bạch.

Hà Lương

Cảm giác lần đầu tiên “có đơn”, “có hoa hồng”: Vui phát khóc!

Tính từ khi bắt đầu làm affiliate, chỉ khoảng 2-3 ngày sau là hội mẹ bỉm này đã có đơn hàng, cũng như khoản hoa hồng đầu tiên. Cảm giác của họ khi ấy đương nhiên là vui và “khó diễn tả lắm”, dù hoa hồng chỉ vỏn vẹn vài nghìn đồng.

Hà Lương cho biết: “Đến ngày thứ 3 khi làm affiliate thì mình bán được 1 đơn hàng đầu tiên, mình vẫn nhớ hoa hồng mình nhận được từ đơn hàng đó là 6.500 đồng nhưng cảm giác khó tả vô cùng, còn sướng hơn cả kiếm được 6 triệu rưỡi từ những công việc khác ấy. Mình khoe chồng từ sáng đến đêm, còn lên video khoe mọi người dù biết không mấy ai quan tâm đâu nhưng mình vẫn vui lắm”.

Khoản hoa hồng đầu tiên của Hà Lương

Trong khi đó, dù không tiết lộ mức hoa hồng của đơn hàng đầu tiên, nhưng cả Ngọc Nguyễn và Hà Trang đều có chung cảm nhận giống như Hà Lương. Với họ, khoản tiền này giống như một động lực tinh thần hơn là câu chuyện tiền nong.

“Mình có đơn đầu tiên sau khoảng 1 ngày bắt đầu đăng link nhưng khoản hoa hồng đầu tiên lại không xuất phát từ sản phẩm mình chia sẻ, mà là hoa hồng gián tiếp. Nghĩa là khách hàng nhấn vào link của mình nhưng mua sản phẩm khác. Việc đấy vẫn tiếp diễn cho đến 1 tháng sau, mình bắt đầu có hoa hồng đầu tiên từ sản phẩm mà mình chia sẻ. Có thể nói là vui muốn khóc luôn. Nó giống như một cái gật đầu nhỏ cho những ngày mình loay hoay làm nội dung mà chưa thấy kết quả. Từ đó mình có thêm động lực để làm tiếp, làm nghiêm túc hơn” - Hà Trang bộc bạch.

Trung bình 1 ngày "nhiều đơn" của Hà Trang

Còn với Ngọc Nguyễn, con số hoa hồng đầu tiên không khiến cô xúc động bằng những tin nhắn chia sẻ của những người đã mua được sản phẩm tốt từ đường link cô chia sẻ. Chính những điều đó là động lực để Ngọc Nguyễn “khắt khe” hơn khi chọn sản phẩm làm affiliate.

Nhìn lại hành trình làm tiếp thị liên kết mới được gần 2 tháng của mình, Ngọc bộc bạch: “Mình nhận ra mình đã đúng khi không chạy theo sản phẩm hot hay con số % hoa hồng cao, vì nếu bản thân mình không trải nghiệm, không đưa ra được review khiến người xem thấy hữu ích thì khó mà làm affiliate lâu dài được”.

Thành quả 30 ngày vừa qua của Ngọc Nguyễn trên hành trình làm affiliate

Hà Trang cũng có cùng quan điểm: “Làm affiliate, mình nhận ra là không nên ôm quá nhiều thứ cùng lúc, nên chọn một vài sản phẩm rồi làm cho tới nơi tới chốn thì tốt hơn. Bên cạnh đó, nội dung quan trọng hơn việc gắn link. Khi người ta tin mình, họ mới bấm mua. Và nếu xác định làm affiliate lâu dài thì buộc phải học cách kiên nhẫn, bởi không phải hôm nay làm - mai có tiền ngay đâu, nó giống như hành trình tích lũy từng chút một ấy”.

Còn với Hà Lương, nhìn lại thử thách mà bản thân tự đặt ra - “50 ngày kiếm 50 triệu tiêu Tết”, điều khiến cô tiếc nhất chính là bản thân đã không bắt đầu sớm hơn.

“Nếu có 1 điều ước thì mình chỉ ước có nhiều thời gian hơn để làm affiliate và ước mình đã bắt đầu sớm hơn” - Hà Lương bộc bạch.

Cuối cùng, cả 3 mẹ bỉm này đều nhấn mạnh 1 lưu ý quan trọng dành cho tất cả những ai đang có dự định làm affiliate: Hãy chủ động tìm hiểu về việc đóng thuế TNCN. Nếu bản thân chưa rõ hoặc cảm thấy bối rối, cách tốt nhất là trực tiếp tới cơ quan thuế gần mình nhất để được cán bộ thuế hướng dẫn và làm theo quy trình.