Hội An: Nét độc đáo trong triển lãm con giống của 4 nghệ sĩ Việt

Khán giả tham quan triển lãm trong lễ khai mạc

Con giống là thương hiệu của một chuỗi triển lãm nổi tiếng, trưng bày, giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật được khai sinh từ ý tưởng phác họa nét đẹp các loài vật thân thuộc với nhà nông của bốn nghệ sĩ: Lê Thiết Cương, Lê Ngọc Thuận, Lê Minh Trí và Vũ Hữu Nhung.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng và du khách yêu mến nghệ thuật thị giác gần 60 tác phẩm trên nhiều chất liệu khác nhau với tạo hình đa dạng, độc đáo.

Tác phẩm đa sắc màu Hổ 2 của Lê Minh Trí, chất liệu acrylic trên gỗ (Ảnh: Hoàng Sơn).

Đến triển lãm, Lê Minh Trí (nghệ sĩ trẻ nhất nhóm, 30 tuổi) lần đầu "lộ diện" bởi những tác phẩm trâu, bò, lợn, gà và nhất là chó, con vật mà anh yêu thích. Các tác phẩm của anh đều bằng gỗ phủ sơn rồi vẽ thêm các họa tiết, các miếng màu thành một kiểu điêu khắc pha hội họa, điêu khắc màu.



"Trâu tái sinh" - tác phẩm điêu khắc trên gỗ của Lê Ngọc Thuận Nghệ sĩ Lê Ngọc Thuận góp mặt với các tác phẩm điêu khắc gỗ voi, rồng, trâu, gà trống… Các con giống mỗi con một dáng vẻ nhưng đều cùng một ý tưởng xuyên suốt: Cách tạo hình hiện đại trên nền văn hóa truyền thống của người Cơ Tu (H.Tây Giang, Quảng Nam).



Tác phẩm Ngựa 2 của Lê Hữu Nhung (Ảnh: Hoàng Sơn) Các tác phẩm nghệ sĩ Vũ Hữu Nhung thực hiện trong mấy năm gần đây cùng một đề tài ngựa. Bộ ngựa lần này Vũ Hữu Nhung sáng tác với chất liệu sở trường sành Phù Lãng của anh. Tác giả khai thác vốn dân gian từ những con ngựa gỗ, ngựa đá, ngựa gốm, ngựa giấy.

Tác phẩm "sóng" của họa sĩ Lê Thiết Cương (Ảnh: Từ Ân)

Nghệ sĩ Lê Thiết Cương tham gia hơn chục tác phẩm điêu khắc con giống, chất liệu đồng và sắt, sáng tác trong hai năm 2020 và 2021. Vẫn quan niệm nghệ thuật tối giản, các tác phẩm của nghệ sĩ là điêu khắc mặt, mặt phẳng, diện.

Khoảng thời gian dịch Covid-19 khiến mọi hoạt động từ các ngành nghề bị đứng im, nghệ sĩ Thuận không để mình bị chững lại mà dành thời gian ấy để tìm hiểu về làng nghề mộc Kim Bồng nổi tiếng. "Thật tình cờ, tôi có dịp chứng kiến những bè, thân gỗ trôi từ thượng nguồn về vùng cửa sông Thu Bồn sau những đợt mưa lũ, tôi đã vớt những khúc gỗ ấy đem về đẽo gọt, trau chuốt thành các hình hài con vật khác nhau, lấy ý tưởng từ những tác phẩm điêu khắc của đồng bào Cơ Tu ở vùng núi Tây Giang, Quảng Nam. Những tác phẩm này bất ngờ được khách du lịch đón nhận, mua với giá cao", anh Thuận kể. Và từ đây, biệt danh "Thuận củi lũ" của anh cũng ra đời.

Anh Thuận nhặt củi lũ, gỗ lũ ở cửa sông ra biển

Những ấm ủ của anh Thuận đã được nghệ sĩ Lê Thiết Cương nâng tầm và "dẫn dắt" để đến với triển lãm Con giống tổ chức đầu tiên tại Hà Nội. Tại đây, những tác phẩm của Lê Ngọc Thuận đã thu hút công chúng, được khách sưu tầm đặt mua với số lượng lớn.

Với sự hỗ trợ của nghệ sĩ Lê Thiết Cương và các nghệ sĩ khác, Thuận đã đưa triển lãm về Hội An với tâm nguyện góp thêm một sản phẩm để tri ân vùng đất đã nuôi dưỡng tâm hồn mình. Sau triển lãm ở Hội An, Thuận tiếp tục tổ chức trưng bày, triển lãm tại TP Đà Nẵng. Ở mỗi triển lãm, công chúng đều thích thú khi chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc tinh tế và càng bất ngờ hơn khi nghe câu chuyện "tái sinh" của những chất liệu gỗ, củi làm nên các tác phẩm ấy.

Lê Ngọc Thuận cho biết, dự án bước đầu đã cho ra nhiều sản phẩm như mong muốn, đồng thời truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường, tái sử dụng gỗ lũ, gỗ trồng để bà con Quảng Nam thay đổi dần suy nghĩ, tạo ra công ăn việc làm, lưu giữ được văn hoá làng nghề, giáo dục cộng đồng về sử dụng tài nguyên một cách hợp lý, khoa học. Song song đó, mở lớp đào tạo nghề miễn phí cho các bạn trẻ ở miền núi, sau đó đưa các bạn trở lại quê hương để tận dụng nguồn nguyên liệu và gia công cho dự án.

Trong tương lai, Lê Ngọc Thuận dự tính sẽ mở khu trưng bày các tác phẩm nghệ thuật tái chế kể câu chuyện về văn hoá Cơ Tu, văn hóa Hội An qua từng thời kì lịch sử; để khách du lịch tham quan và trải nghiệm làng nghề mộc tái sinh cùng với thợ điêu khắc.

Năm 2017, anh Thuận đoạt giải Ý tưởng thiết kế ngôi nhà mơ ước do Tạp chí Kiến trúc - Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam và Tập đoàn Thạch Bàn tổ chức. Hiện anh là Chủ tịch Hội homestay Hội An với 300 thành viên, Chủ tịch Hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Hội An.



Triển lãm trưng bày sẽ diễn ra đến hết ngày 10.8. Kết thúc hành trình ở Đà Nẵng, Con giống sẽ có mặt tại TP.Huế vào trung tuần tháng 8.