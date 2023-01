Hội An huỷ bắn pháo hoa đêm giao thừa vì... không mua được pháo

Trước đó, UBND TP Hội An có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc xin tổ chức bắn pháo hoa vào 0 giờ ngày 22/1 (giao thừa Tết Quý Mão).

Tuy nhiên, UBND tỉnh Quảng Nam không thống nhất cho TP Hội An tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mới đây, tỉnh Quảng Nam thống nhất cho phép UBND TP Hội An bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. Sau đó, UBND TP Hội An có làm văn bản thông báo điểm bắn pháo hoa phục vụ bà con nhân dân và du khách lúc giao thừa trên quảng trường Sông Hoài. Đồng thời, giao các đơn vị triển khai mua pháo hoa tại cơ sở sản xuất pháo hoa uy tín, được cấp phép theo quy định, thế nhưng nguồn pháo đã không còn.

Do đó, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão TP Hội An sẽ không có chương trình pháo hoa như các năm trước.

Không bắn pháo hoa đêm giao thừa, tuy nhiên Hội An sẽ có nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho du khách trong dịp Tết Quý Mão 2023.

Theo Trung tâm Văn hóa thể thao, truyền thanh truyền hình TP Hội An, trong không khí phấn khởi, hân hoan chào đón xuân mới, dịp Tết cổ truyền này, Hội An tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động diễn ra trên khắp các xã, phường của thành phố, cầu mong một năm mới may mắn, bình an và hạnh phúc đến nhân dân và du khách.



Từ nay tới ngày mùng 6 Tết sẽ có 14 sự kiện lớn được tổ chức tại Hội An và hàng chục chương trình riêng phục vụ khách du xuân do các công ty, các khu du lịch, khu lưu trú tổ chức, như: Hội hoa xuân, Chợ phiên "Khởi nghiệp và sáng tạo", Triển lãm ảnh nghệ thuật "Sắc màu hội tụ ba miền", "Chợ Tết xưa", Vũ hội "Xuân trên phố", Hội Tết Nguyên Tiêu, Hội thi Hô hát Bài chòi.

Đặc biệt, để tăng sức hấp dẫn cho chương trình Tết, năm nay Hội An mở nhiều phiên chợ quê như hội chợ Khởi nghiệp sáng tạo, chợ Tết xưa,...