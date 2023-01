Pháo hoa của Nhà máy Z121 "loạn giá", Bộ Công Thương nói gì?

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa có cảnh báo để người tiêu dùng đảm bảo quyền lợi khi mua pháo hoa dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

Cơ quan này cho biết thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần, báo chí có phản ánh tình trạng tình trạng "khan hiếm" và "thổi giá bán" các sản phẩm pháo hoa không tiếng nổ (pháo hoa) tại một số cửa hàng của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121).

Một sản phẩm pháo hoa của Nhà máy Z121

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhấn mạnh pháo hoa là sản phẩm kinh doanh có điều kiện. Việc nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh pháo hoa tại Việt Nam phải tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, an ninh, trật tự, an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. Chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường.

Thời gian qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiến hành khảo sát thực tế, thu thập thông tin và tổ chức làm việc với các bên liên quan nhằm làm rõ phản ánh nêu trên.

Về sản lượng sản xuất, cung ứng các sản phẩm pháo hoa, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết để đáp ứng nhu cầu thị trường, năm 2022, tổng sản lượng sản xuất và cung ứng các loại sản phẩm pháo hoa cho các cửa hàng của Nhà máy Z121 là trên 4 triệu sản phẩm, gấp 10 lần sản lượng năm 2021.

Về giá bán các sản phẩm pháo hoa, nhà máy Z121 áp dụng chính sách bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng thông qua hệ thống các cửa hàng trên toàn quốc. Giá bán sản phẩm là giá bán niêm yết của Nhà máy Z121.

Bảng giá các sản phẩm pháo hoa của Nhà máy Z121

Nhà máy Z121 đã yêu cầu các cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa của nhà máy phải niêm yết giá sản phẩm tại cửa hàng, bán đúng giá được niêm yết và ban hành các biểu mẫu quản lý ghi đầy đủ các thông tin về người mua hàng, số lượng, chủng loại hàng hóa bán ra.

Về tổ chức, doanh nghiệp được kinh doanh pháo hoa, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết hiện nay chỉ có 2 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được cấp phép kinh doanh sản phẩm pháo hoa, gồm: Nhà máy Z121 và Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (Tổng Công ty GAET).

Trong đó, nhà máy Z121 hiện có 247 cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa tại 52/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng Công ty GAET hiện có 2 cửa hàng tại Hà Nội và Ninh Bình.

Về tình trạng bán sản phẩm pháo hoa cao hơn giá niêm yết của một số cửa hàng của Z121, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết thời gian qua, nhận được phản ánh về tình trạng Cửa hàng số 15 (tại phố Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) và Cửa hàng số 26 (tạ phố Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bán sản phẩm cao hơn giá niêm yết, Nhà máy Z121 đã quyết định dừng hoạt động của 2 cửa hàng nêu trên, thu hồi sản phẩm và thông báo về địa phương.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người tiêu dùng mua sản phẩm pháo hoa tại các cửa hàng, địa điểm kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh, an ninh, trật tự, an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. Các hoạt động mua bán ngoài phạm vi các cửa hàng của Nhà máy Z121 và Tổng Công ty GAET là trái với quy định của pháp luật.

Trường hợp phát hiện các hoạt động kinh doanh, mua, bán pháo hoa tại các địa điểm ngoài phạm vi các cửa hàng được công bố của Nhà máy Z121 và Tổng Công ty GAET hay trên môi trường mạng, Bộ Công Thương đề nghị người tiêu dùng kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.