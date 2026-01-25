Học viện Ngân hàng công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Nghỉ "thả ga" 3 tuần, thêm 2 tuần học online nữa!

Lại là một tin vui "cực phẩm" cho cộng đồng sinh viên Học viện Ngân hàng (BA) đây! Trong khi dân tình còn đang mải mê hóng xem năm nay được nghỉ mấy ngày thì Học viện Ngân hàng đã nhanh chóng "chốt đơn" một kỳ nghỉ Tết không thể dài hơn. Với lịch nghỉ này, các bạn sinh viên chắc chắn sẽ có đủ thời gian để vừa "chill" Tết, vừa kịp hồi phục năng lượng cho kỳ học mới.

Cụ thể, theo thông báo chính thức, sinh viên Học viện Ngân hàng sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trong vòng 3 tuần, kéo dài từ ngày 09/02/2026 (tức 22 tháng Chạp) đến hết ngày 01/03/2026 (tức 13 tháng Giêng). So với nhiều trường khác thường chỉ nghỉ khoảng 2 tuần, lịch nghỉ 21 ngày của Học viện Ngân hàng thực sự là niềm mơ ước của bao người.

Sinh viên Ngân hàng năm nay có kỳ nghỉ Tết siêu dài (Ảnh: Học viện Ngân hàng)

Tuy nhiên, điều khiến kỳ nghỉ của sinh viên Ngân hàng trở nên "đặc biệt" hơn chính là phương án đào tạo kết hợp trực tuyến. Nhà trường sẽ tổ chức học tập online trong 2 tuần "giáp" Tết:

- Tuần trước Tết: Từ ngày 02/02 đến 08/02/2026.

- Tuần sau Tết: Từ ngày 02/03 đến 08/03/2026.

Như vậy, phải đến ngày 09/03/2026, các bạn mới cần có mặt trực tiếp tại giảng đường để tiếp tục chương trình học. Việc học trực tuyến trước và sau kỳ nghỉ chính thức giúp sinh viên ở xa có thể chủ động về quê sớm hơn và ở lại cùng gia đình lâu hơn, tránh được cảnh chen chúc tàu xe trong những ngày cao điểm.

Dù được nghỉ dài, nhưng các bạn cũng đừng quên lịch học online để đảm bảo tiến độ chương trình nhé. Một kỳ nghỉ vừa đủ dài để hưởng trọn không khí Tết, lại vừa linh hoạt để chuẩn bị tinh thần trở lại trường lớp, đúng là "đặc sản" mang thương hiệu Học viện Ngân hàng rồi!