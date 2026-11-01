Học vấn dàn trai xinh gái đẹp đóng Bò Sữa Bay

Quy tụ nhiều gương mặt trẻ đang được chú ý của màn ảnh Việt, dàn diễn viên của Bò Sữa Bay có xuất phát điểm và hành trình học tập rất khác nhau.

Ra mắt vào đầu tháng 11/2026, Bò Sữa Bay là bộ phim điện ảnh lấy bối cảnh nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990, xoay quanh câu chuyện của những người trẻ với nhiều hoài bão, tình bạn và những lựa chọn trong cuộc sống. Bộ phim có kịch bản khá lạ lẫm, khó đoán và gắn với nhiều hashtag như "vừa điên vừa hay" hay "bộ phim Việt điên rồ nhất năm 2026".

Poster phim Bò Sữa Bay

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ gồm Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy, Lãnh Thanh và Huy Tít. Không chỉ có xuất phát điểm nghệ thuật khác nhau, các gương mặt này còn sở hữu hành trình học tập với nhiều màu sắc.

Nguyễn Hùng

Nguyễn Hùng (sinh năm 1999) là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý sau bộ phim Mưa Đỏ. Tuy nhiên, ít người biết rằng con đường học tập của nam diễn viên, ca sĩ không diễn ra theo đúng dự định ban đầu. Cụ thể, năm 2018, Nguyễn Hùng từng đăng ký duy nhất một nguyện vọng vào ngành Sư phạm Âm nhạc, Trường Đại học Sài Gòn nhưng không trúng tuyển.

Nguyễn Hùng là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý sau bộ phim Mưa Đỏ

Sau đó, anh thực hiện nghĩa vụ quân sự trong 2 năm. Khi xuất ngũ, Nguyễn Hùng đến Đà Nẵng, vừa học nghề điện ô tô, vừa làm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống. Anh từng làm vũ công, nhân viên phục vụ và bartender, đồng thời duy trì niềm đam mê âm nhạc.

Nguyễn Hùng không xuất thân từ môi trường đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp. Cơ duyên đưa anh đến với điện ảnh bắt đầu từ bộ phim ngắn Tàn Sữa của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong Đàn Cá Gỗ, Mưa Đỏ và đảm nhận vai nam chính trong Bò Sữa Bay.

Ngọc Xuân

Trái ngược với Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân (sinh năm 1999) từng lựa chọn theo đuổi một ngành học ngoài lĩnh vực nghệ thuật trước khi quyết định chuyển hướng sang diễn xuất. Cô từng theo học ngành Truyền thông tại Đại học RMIT Việt Nam và có khoảng thời gian học tập tại Australia.

Từ nhỏ, Ngọc Xuân đã yêu thích diễn xuất, thường tham gia các hoạt động văn nghệ và đóng kịch ở trường. Thậm chí, khi đứng trước lựa chọn ngành học đại học, cô từng cân nhắc thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Tuy nhiên, vì tự ti về ngoại hình và khả năng diễn xuất, cô quyết định lựa chọn ngành Truyền thông.

Ngọc Xuân từng theo học ngành Truyền thông tại Đại học RMIT Việt Nam và có khoảng thời gian học tập tại Australia

Bước ngoặt đến sau đại dịch Covid-19, nhận ra bản thân vẫn muốn theo đuổi nghệ thuật, Ngọc Xuân gác lại việc học truyền thông, trở về Việt Nam và tìm đến sân khấu kịch Hồng Vân để học diễn xuất. Tại đây, cô được các nghệ sĩ như Hoàng Sơn, Xuân Trang và đạo diễn Bảo Châu hướng dẫn.

Năm 2024, Ngọc Xuân đảm nhận vai nữ chính Miền trong bộ phim Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Vai diễn giúp cô nhận được nhiều sự chú ý và giải thưởng Diễn viên trẻ triển vọng tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII.

Tiểu Vy

Trong dàn cast Bò Sữa Bay, Trần Tiểu Vy (sinh năm 2000) là gương mặt có hành trình học tập được chú ý từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Trước khi trở thành hoa hậu, Tiểu Vy từng học tại Trường THPT Trần Quý Cáp (Quảng Nam). Đến năm lớp 11, cô chuyển vào TP.HCM và theo học tại Trường THPT Vạn Hạnh.

Sau khi đăng quang, người đẹp theo học ngành Quản trị kinh doanh thuộc chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và Đại học Sunderland (Anh).

Trần Tiểu Vy là gương mặt có hành trình học tập được chú ý từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018

Tiểu Vy từng được Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM trao học bổng trị giá gần 500 triệu đồng. Theo thông tin công bố năm 2018, chương trình đào tạo gồm 3 năm học tại Việt Nam và năm cuối tại Anh. Học bổng bao gồm học phí trong thời gian học tại Việt Nam và các khoản hỗ trợ theo chương trình tại Anh.

Đến tháng 11/2022, Tiểu Vy chính thức nhận bằng tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị kinh doanh của chương trình liên kết giữa hai trường. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, sau khi hoàn thành chương trình đại học, cô tiếp tục thử sức với điện ảnh qua nhiều dự án như Đảo Độc Đắc, Chủ Tịch Giao Hàng và Bò Sữa Bay.

Võ Điền Gia Huy

Võ Điền Gia Huy (sinh năm 1996) là diễn viên có quá trình đào tạo chuyên môn về diễn xuất, nam diễn từng thi trượt vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Tuy nhiên, Gia Huy không từ bỏ ý định theo đuổi nghệ thuật mà tiếp tục ở lại TP.HCM, tham gia diễn xuất tại sân khấu kịch Hồng Vân và thi lại vào trường.

Sau đó, anh trúng tuyển và theo học chuyên ngành diễn xuất. Nam diễn viên từng chia sẻ bản thân vừa học vừa tham gia các hoạt động nghệ thuật, từ diễn kịch, đóng phim truyền hình đến xuất hiện trong các MV.

Nam diễn viên vừa học vừa tham gia các hoạt động nghệ thuật, từ diễn kịch, đóng phim truyền hình đến xuất hiện trong các MV

Năm 2019, Võ Điền Gia Huy gây chú ý với vai Ian trong phim điện ảnh Thưa Mẹ Con Đi. Sau đó, anh tiếp tục tham gia nhiều dự án như Fanti, Kẻ Ăn Hồn, Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu và Tử Chiến Trên Không.

Trong Bò Sữa Bay, anh đảm nhận vai Quân, một nhân vật có tính cách gai góc và nhiều phân đoạn hành động.

Huy Tít

Huy Tít (tên thật Trần Gia Huy, sinh năm 2002) có xuất phát điểm khá đặc biệt khi từng theo đuổi thể thao chuyên nghiệp trước khi chuyển hướng sang nghệ thuật. Anh bắt đầu tham gia đá cầu từ năm lớp 5, từng góp mặt trong đội tuyển đá cầu Hà Nội và giành chức vô địch nội dung đôi nam toàn quốc năm 2022.

Sau thời gian thi đấu thể thao, Trần Gia Huy quyết định theo đuổi đam mê diễn xuất. Anh theo học ngành Diễn viên kịch truyền hình tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Huy Tít có xuất phát điểm khá đặc biệt khi từng theo đuổi thể thao chuyên nghiệp trước khi chuyển hướng sang nghệ thuật

Hành trình học tập của nam diễn viên từng gặp không ít khó khăn về tài chính. Có thời điểm, anh nghĩ đến việc tạm gác ước mơ nghệ thuật để đi làm phục vụ tại quán cà phê. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của bạn bè và nỗ lực tự trang trải, Gia Huy tiếp tục theo đuổi việc học. Anh còn tự kinh doanh và mở hai quán cà phê để có thêm thu nhập.

Trên màn ảnh, Huy Tít từng góp mặt trong Mưa Đỏ, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng và mới đây là Bò Sữa Bay.

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