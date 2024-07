Học tập đàn chị, em gái BLACKPINK cũng nhiệt tình lăng xê local brand Việt

Có thể nói, LSEOUL khá có duyên với các nghệ sĩ nhà YG. Bởi sau Jennie, BABYMONSTER cũng chọn đồ của thương hiệu này để trình diễn trên sân khấu và trong MV comeback mới nhất.

Jennie và mẫu váy từng gây sốt của LSEOUL.

Trong màn comeback mới, BABYMONSTER thể hiện đa dạng hình ảnh từ tinh nghịch, sang chảnh đến gợi cảm, cá tính. ‘Forever’ là một ca khúc đúng chuẩn mùa hè với năng lượng tươi sáng, hoàn toàn khác so với các ca khúc trước đó của nhóm.

Teaser single ‘Forever’ của BABYMONSTER

Những bộ váy mang màu sắc trắng xanh từ lúc xuất hiện xuyên suốt teaser bài hát mới đã khơi gợi sự tò mò của người hâm mộ. Đến khi các set đồ được 3 thành viên Chiquita, Asa và Rami khoác lên mình trong phân cảnh đầu tiên của MV xuất hiện, các fan thời trang mới thấy những thiết kế này thật quen mắt, thì ra là của local brand Việt đang rất nổi dạo gần đây.



Không những thế, những bộ trang phục này còn được đưa vào “compcard", “photo visual” chính của nhóm để quảng bá cho digital single ‘Forever’. Trước khi xuất hiện cùng các cô nàng idol xinh đẹp trong MV mới, chiếc váy trắng từ LSEOUL đã được thành viên Ahyeon diện trong sân khấu live đầu tiên của bài hát Like That do Charlie Puth sáng tác.

Trong màn trình diễn được người hâm mộ toàn cầu chào đón nồng nhiệt, mẫu chân váy ngắn đã khoe khéo vòng eo nhỏ nhắn của nữ ca sĩ, cộng với chi tiết xẻ tà, khuyên kim loại và phụ kiện được stylist nhà YG điểm xuyết làm bộ outfit càng thêm cá tính.

Những thiết kế của LSEOUL trong ‘Forever' nhanh chóng được người hâm mộ quốc tế tìm ra ngay khi MV vừa mới lên sóng. Ba bộ cánh từ thương hiệu Việt cũng được các trang Instagram chuyên đăng tải trang phục mà BABYMONSTER diện “điểm mặt, gọi tên”. Lượng truy cập trang web của LSEOUL cũng tăng lên nhanh chóng sau màn “truy lùng” thần tốc này.

Trong MV ‘Forever’, giọng ca chính của nhóm là Rami đã diện chiếc đầm mang cái tên rất thơ, hệt như sự nữ tính mà thiết kế này mang lại. Bên ngoài chiếc đầm, Rami còn chọn thêm chiếc áo corset Rita để tổng thể trang phục vừa nhẹ nhàng nhưng cũng vừa quyến rũ.

Sự mộng mơ xen lẫn trầm lắng của Réthérée Dress được nữ ca sĩ thể hiện rất xuất sắc.

Réthérée Dress nằm trong bộ sưu tập Belle Rébellion có ý nghĩa là “tinh khiết”, người phụ nữ mặc lên chiếc đầm này có vẻ đẹp thuần khiết như thiên thần, dẫu thế, họ cũng không kém phần mạnh mẽ để đối mặt với những thử thách từ trần gian.

Tiếp theo, “maknae" Chiquita khoe trọn vẻ sexy, cá tính của mình trong Emma Set trong bộ sưu tập Sister Sister. Điểm nhấn hoa hồng ngay giữa ngực áo hay ruy băng đan chéo dọc hông càng khiến cho bộ outfit dễ dàng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Điển hình là việc Emma Set đã cùng Chiquita làm center trong teaser và phân cảnh đầu của bài hát mới.



Emma Set là sự thời thượng được LSEOUL mang đến cho các cô gái với chiếc áo corset được phối từ hai chất liệu xu hướng denim và ren. Chi tiết cắt xẻ, thắt eo tinh tế đủ khoe lên đường cong của cô gái trẻ.

Cuối cùng, Nepel Set từ bộ sưu tập Everest đã được tỏa sáng cùng main rapper Asa trong MV ‘Forever’. Kết hợp váy ôm trễ vai ôm sát body đi cùng với corset. Vẫn là màu trắng thuần khiết của núi Everest nhưng Nepel lại mang vẻ đẹp bất quy tắc với dáng váy trễ vai, ôm sát body đi cùng corset.



Stylist của BABYMONSTER chỉ mang thêm chiếc thắt lưng màu xanh da trời cho Asa để bộ trang phục hài hòa hơn với tổng thể nhóm.