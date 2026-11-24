Đôi khi, tình cảm của trẻ không được gói ghém trong những lời khen ngọt ngào.

Có những bài văn của trẻ khiến người lớn bật cười không phải vì câu chữ trau chuốt, hình ảnh bay bổng mà bởi sự thật thà đến mức chẳng biết phải phản ứng thế nào. Một bài tập làm văn giới thiệu về gia đình mới đây là một ví dụ như vậy. Trong đó, người mẹ được con miêu tả bằng những nét rất đời thường, từ ngoại hình đến tính cách, thậm chí cả thói quen khi ngủ.

Mở đầu bài viết, đứa trẻ giới thiệu gia đình mình có 4 thành viên, gồm bố, mẹ và hai anh em. Sau khi lần lượt kể tên, tuổi của từng người, em dành phần lớn bài viết để nói về mẹ. Thay vì sử dụng những lời lẽ quen thuộc như mẹ hiền dịu, xinh đẹp hay đảm đang, em viết: "Mẹ em vừa lùn vừa béo, răng thì hơi vẩu. Da thì đen xì xì. Ngủ thì hay nghiến răng". Chưa dừng lại ở đó, đứa trẻ còn nhận xét: "Nhiều lúc em thấy mẹ em không được xinh như trong ảnh. Mẹ hay cáu gắt, em chỉ mong mẹ dịu dàng hơn, yêu thương em nhiều hơn".

Những dòng chữ nắn nót, nét mực xanh đều đặn trên trang giấy ô ly khiến người đọc không khỏi bật cười còn người mẹ hài hước bình luận: "Em van xin trường, đừng ra đề tả mẹ nữa được không?".

Nhưng điều đáng chú ý nhất lại nằm ở câu cuối cùng: "Em yêu mẹ rất nhiều".

Bài văn gây chú ý

Sau hàng loạt lời nhận xét có phần phũ phàng về ngoại hình và tính cách, đứa trẻ vẫn khép lại bài văn bằng một lời khẳng định tình cảm dành cho mẹ. Không cần những câu văn hoa mỹ, em thể hiện tình yêu theo cách rất riêng: mẹ có thể không xinh như trong ảnh, đôi khi hay cáu gắt, chưa dịu dàng như em mong muốn, nhưng vẫn là người em yêu thương.

Bài viết khiến nhiều người liên tưởng đến những lần trẻ nhỏ được giao bài tập làm văn về gia đình, bố mẹ. Đây vốn là chủ đề quen thuộc trong chương trình học, nhưng cũng là đề tài không ít phụ huynh cảm thấy "khó đỡ" khi đọc bài của con.

Bởi trẻ con thường có cách quan sát và diễn đạt rất trực tiếp. Người lớn có thể nghĩ rằng khi viết về mẹ, con nên kể những điều tốt đẹp, dành cho mẹ những lời khen ngợi. Nhưng với trẻ, bài văn đôi khi đơn giản là nơi ghi lại những gì chúng thực sự nhìn thấy và cảm nhận trong cuộc sống hằng ngày.

Không ít phụ huynh hài hước bình luận rằng trẻ con bây giờ được học nhiều văn mẫu, nếu cứ viết theo những câu chữ có sẵn thì bố mẹ còn yên tâm. Chứ nếu để các em tự do miêu tả đúng những gì mình nghĩ, có khi người lớn phải chuẩn bị tinh thần trước khi đọc bài.

Một phụ huynh kể rằng khi hướng dẫn con viết văn về mẹ, chị thường nhắc con chỉ nên viết những ưu điểm, những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, đứa trẻ lập tức phản ứng: "Thế là nói dối à mẹ?". Câu hỏi tưởng chừng ngây ngô lại khiến người lớn phải suy nghĩ. Với trẻ, viết đúng những gì mình quan sát được mới là trung thực, còn việc chỉ lựa chọn những điều đẹp đẽ để đưa vào bài văn đôi khi lại trở thành một sự không thành thật.

Dẫu vậy, cũng không nên vì một bài văn đáng yêu mà cho rằng mọi nhận xét của trẻ đều phản ánh đầy đủ con người hay mối quan hệ trong gia đình. Trẻ nhìn thế giới bằng trải nghiệm và cảm xúc của riêng mình. Một lời chê ngoại hình có thể chỉ là cách diễn đạt vụng về, một nhận xét mẹ hay cáu gắt có thể xuất phát từ những lần con chưa được đáp ứng mong muốn. Điều quan trọng là người lớn có thể lắng nghe những cảm nhận ấy thay vì vội vàng trách mắng hay yêu cầu con phải viết theo một khuôn mẫu nhất định.

Đôi khi, tình cảm của trẻ không được gói ghém trong những lời khen ngọt ngào. Các em có thể chê mẹ béo, mẹ không xinh, mẹ hay cáu gắt, nhưng vẫn muốn được mẹ dịu dàng hơn, yêu thương nhiều hơn. Và có lẽ, đó cũng là điều đáng để người lớn lắng nghe sau khi gấp lại một bài văn tưởng như chỉ toàn những lời nhận xét "khó đỡ".