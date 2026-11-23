Trong ngày ngôi trường gần 100 tỷ đồng chính thức khánh thành, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang không giấu được niềm xúc động sau hành trình 5 năm gắn bó với vùng đất Mèo Vạc.

Sáng 23/11, tại lễ khánh thành Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc (Tuyên Quang), nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, người sáng lập Trường Marie Curie (Hà Nội), đã có một khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động.

Ở những phút cuối bài phát biểu, giọng thầy dần nghẹn lại. Hướng về phía các em học sinh đang có mặt tại buổi lễ, thầy bất ngờ hỏi: "Ông vô cùng hạnh phúc, ông khóc có được không?". Đáp lại là tiếng đồng thanh hồn nhiên của các em nhỏ: "Có ạ!".

Sau câu trả lời ấy, thầy tiếp tục nhắn nhủ các em: "Các con là tương lai của trường, các con là tương lai của Mèo Vạc, các con là tương lai của biên cương Tổ quốc. Hãy cùng với các thầy lớn lên, trưởng thành để bảo vệ quê hương của chúng ta".

Thầy Nguyễn Xuân Khang xúc động bàn giao ngôi trường 100 tỷ ông dành tặng học sinh Mèo Vạc

"Ông nội" Khang không kìm nổi những giọt nước mắt trong ngày khánh thành Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc

Khoảnh khắc ấy khép lại bài phát biểu của thầy Khang trong ngày ngôi trường do thầy và Trường Marie Curie tài trợ xây dựng chính thức được bàn giao cho địa phương. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, nhưng với thầy, ý nghĩa của việc xây trường không chỉ nằm ở một cơ sở giáo dục mới, mà còn ở mong muốn góp phần tạo dựng tương lai cho trẻ em vùng biên.

Mở đầu bài phát biểu, thầy Khang nhắc đến bài thơ thần "Nam quốc sơn hà" và câu chuyện dựng nước, giữ nước của cha ông. Theo thầy, muốn bảo vệ vững chắc lãnh thổ thì trước hết phải giữ vững biên cương. Để biên cương vững mạnh, các tỉnh biên giới cần phát triển kinh tế, xã hội. Và muốn có sự phát triển ấy, giáo dục phải được đặt lên hàng đầu.

Đó cũng là suy nghĩ dẫn lối cho hành trình mà thầy Khang cùng Trường Marie Curie đã bắt đầu tại Mèo Vạc từ năm 2021. Ban đầu, sự gắn bó đến từ hoạt động trồng cây sa mộc. Những năm tiếp theo, nhà trường triển khai thêm các dự án giáo dục, từ tổ chức dạy tiếng Anh đến góp phần đào tạo giáo viên tiếng Anh cho địa phương.

Tháng 11/2023, tại buổi ký kết chương trình bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh cho huyện Mèo Vạc, thầy Khang đã bày tỏ mong muốn xây dựng một ngôi trường dành tặng học sinh vùng biên giới phía Bắc. Đến tháng 1/2024, sau chuyến thăm Trường Marie Curie của lãnh đạo địa phương, hai bên thống nhất phương án địa phương tìm quỹ đất phù hợp, còn nhà trường tài trợ kinh phí xây dựng một ngôi trường hiện đại theo hình thức trọn gói.

Ngôi trường có tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, được xây dựng trên khuôn viên gần 3ha tại Mèo Vạc, Tuyên Quang

Công trình khởi công vào tháng 3/2025 và hoàn thành vào tháng 11/2026. Trong bài phát biểu tại lễ khánh thành, thầy Khang nhấn mạnh ngôi trường mới chỉ là sự khởi đầu. Thầy nói: "Chúng ta đã có một ngôi trường khang trang, hiện đại và rất đẹp, đó mới là khởi đầu".

Theo thầy, tương lai của ngôi trường, của Mèo Vạc và cả vùng biên cương sẽ phụ thuộc vào công sức dạy dỗ của thầy cô và nỗ lực học tập của học sinh. Thầy cũng khẳng định Trường Marie Curie sẽ luôn ở bên, đồng hành cùng thầy cô và các em trên chặng đường phía trước.

Dù đã cao tuổi, thầy Khang vẫn đích thân có mặt tại Mèo Vạc để gặp gỡ các cháu học sinh

Ông như một người thầy, đồng thời cũng là một người ông của các em

Thầy Khanh khẳng định Trường Marie Curie sẽ tiếp tục đồng hành cùng thầy cô và học sinh nơi đây

Bên cạnh công việc giáo dục, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang - Chủ tịch trường Marie Curie từ lâu còn được biết đến qua nhiều hoạt động thiện nguyện và đóng góp cho cộng đồng. Tại Mèo Vạc, thầy khởi xướng các dự án trồng rừng sa mộc, hỗ trợ dạy tiếng Anh và góp phần đào tạo giáo viên tiếng Anh cho địa phương. Những hoạt động này được triển khai trong nhiều năm, hướng đến việc cải thiện điều kiện học tập và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em vùng cao. Năm 2024, sau trận lũ quét kinh hoàng tại Làng Nủ (Lào Cai), thầy nhận đỡ đầu 22 em nhỏ sống sót sau thảm họa, hỗ trợ và đồng hành cùng các em trên hành trình học tập, trưởng thành. Cũng trong năm này, những đóng góp của thầy được ghi nhận qua danh hiệu Đại sứ truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2024.



