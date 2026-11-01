Từ tuổi thơ nghèo khó đến hành trình sáng lập trường Marie Curie, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang còn được nhiều người biết đến qua những hoạt động thiện nguyện bền bỉ.

Sáng 23/11, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc (Tuyên Quang) chính thức khánh thành và được bàn giao cho địa phương. Ngôi trường có tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu hơn 100 tỷ đồng, do nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, người sáng lập Trường Marie Curie (Hà Nội), tài trợ xây dựng.

Trong ngày đặc biệt này, hình ảnh thầy Khang rưng rưng hỏi học sinh "Ông vô cùng hạnh phúc, ông khóc có được không?" khiến nhiều người xúc động. Ở tuổi 77, người thầy vẫn dành nhiều tâm huyết cho giáo dục, đặc biệt là việc mở rộng cơ hội học tập cho trẻ em ở những vùng còn nhiều khó khăn.

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, người sáng lập Trường Marie Curie (Hà Nội), tại lễ khánh thành trường ở Mèo Vạc ngày 23/11 (Ảnh: Trường Marie Curie)

Từ cậu bé bán kem đến người sáng lập Trường Marie Curie

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang sinh năm 1949, quê ở Nghệ An. Tuổi thơ của thầy gắn với những tháng ngày khó khăn. Năm 12 tuổi, thầy từng phải đi bán kem dạo để kiếm tiền mua sách vở. Dù hoàn cảnh thiếu thốn, việc học vẫn luôn là ưu tiên và cũng là con đường mà thầy kiên trì theo đuổi.

Năm 1965, thầy Khang trở thành một trong những học sinh thuộc khóa chuyên Toán đầu tiên của Việt Nam. Ba năm sau, thầy thi đỗ Đại học Tổng hợp Hà Nội, khoa Vật lý. Sau khi tốt nghiệp, thầy ở lại giảng dạy môn Vật lý cho khối phổ thông chuyên Toán.

Năm 1989, thầy cùng cố nhà giáo Văn Như Cương thành lập Trường dân lập Lương Thế Vinh. Đến năm 1992, thầy Nguyễn Xuân Khang sáng lập Trường Marie Curie tại Hà Nội. Từ một cơ sở ban đầu, ngôi trường dần phát triển thành hệ thống giáo dục liên cấp với nhiều cơ sở, phục vụ hàng nghìn học sinh.

Thầy Khang vẫn được nhiều thế hệ học trò gọi với danh xưng đặc biệt - "ông nội Khang" (Ảnh: WeChoice Awards)

Không chỉ gắn bó với công việc quản lý và giảng dạy, thầy Khang còn dành nhiều tâm huyết cho những dự án giáo dục hướng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với thầy, việc giúp các em được đến trường, tiếp cận tri thức và có thêm cơ hội phát triển luôn là điều đáng để đầu tư lâu dài.

Người thầy đứng sau nhiều hoạt động thiện nguyện

Nhắc đến nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, nhiều người còn nhớ đến những hoạt động thiện nguyện và đóng góp cho cộng đồng của thầy. Một trong những địa phương có mối gắn bó đặc biệt với thầy là Mèo Vạc, nơi Trường Marie Curie đã bắt đầu các hoạt động hỗ trợ từ năm 2021.

Ban đầu, nhà trường triển khai dự án trồng rừng sa mộc tại địa phương. Đến năm 2022, khi nhận thấy tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh, thầy Khang cùng Trường Marie Curie tổ chức dạy tiếng Anh trực tuyến cho hơn 2.600 học sinh tiểu học. Chương trình được duy trì cho đến khi các em hoàn thành bậc tiểu học.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ dạy học trước mắt, thầy còn hướng đến giải quyết tình trạng thiếu giáo viên lâu dài. Cuối năm 2023, thầy dành kinh phí hỗ trợ sinh viên địa phương theo học các ngành Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh, với mong muốn các em sau khi tốt nghiệp sẽ trở về quê hương giảng dạy. Chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh tại địa phương cũng được triển khai, dự kiến có 33 giáo viên tốt nghiệp vào năm 2028.

Cũng từ hành trình gắn bó với Mèo Vạc, ý tưởng xây dựng một ngôi trường mới dành cho học sinh vùng biên dần hình thành. Tháng 11/2023, thầy Khang bày tỏ mong muốn thực hiện dự án này. Đến tháng 3/2025, công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc chính thức khởi công. Sau hơn một năm xây dựng, ngôi trường được khánh thành vào ngày 23/11/2026.

Một nghĩa cử khác khiến nhiều người xúc động là việc thầy nhận đỡ đầu 22 em nhỏ sống sót sau trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vào tháng 9/2024. Thay vì chỉ hỗ trợ một lần sau thiên tai, thầy quyết định đồng hành lâu dài với các em. Từ tháng 10/2024, mỗi em được hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi tháng cho việc ăn ở và học tập, kéo dài đến khi đủ 18 tuổi.

Thầy Nguyễn Xuân Khang bên các em nhỏ được thầy nhận đỡ đầu sau trận lũ quét tại Làng Nủ năm 2024 (Ảnh: WeChoice Awards)

Thầy từng chia sẻ mong muốn có thêm thời gian sống khỏe mạnh để được chứng kiến các em trưởng thành. Với thầy, việc nhận đỡ đầu không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là trách nhiệm quan tâm, hỏi han và dõi theo hành trình lớn lên của từng đứa trẻ.

Năm 2024, câu chuyện về người thầy nhận đỡ đầu 22 em nhỏ Làng Nủ được lan tỏa rộng rãi và thầy Nguyễn Xuân Khang đã trở thành một trong 10 Nhân vật truyền cảm hứng do cộng đồng bình chọn và một trong 6 Đại sứ Truyền cảm hứng do Hội đồng thẩm định bình chọn tại WeChoice Awards 2024. Đây là sự ghi nhận dành cho những đóng góp của thầy trong giáo dục và các hoạt động hướng đến cộng đồng.

Ông là 1 trong 10 Nhân vật truyền cảm hứng do cộng đồng bình chọn và 1 trong 6 Đại sứ Truyền cảm hứng do Hội đồng thẩm định bình chọn tại WeChoice Awards 2024 (Ảnh: WeChoice Awards)

Ở tuổi 77, thầy Khang vẫn tiếp tục những dự án giáo dục và thiện nguyện mà mình đã theo đuổi nhiều năm. Ngôi trường tại Mèo Vạc vừa được bàn giao là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình ấy, đồng thời mở ra thêm cơ hội học tập cho học sinh ở vùng biên giới phía Bắc.