Gần 100 sinh viên quốc tế vừa nhập học chương trình Bác sĩ Y khoa tại một trường đại học ở Hà Nội, nâng tổng số sinh viên nước ngoài theo học ngành này tại trường lên khoảng 300 người.

Sáng 23/11, Trường Đại học Đại Nam tổ chức Lễ khai giảng Chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa hệ chính quy dành cho sinh viên quốc tế khóa II (đợt 1), với sự tham gia của gần 100 tân sinh viên đến từ Ấn Độ và Bhutan.

Đây là những sinh viên đã vượt hàng nghìn cây số để đến Hà Nội theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện các Đại sứ quán, tổ chức giáo dục, lãnh đạo các bệnh viện đối tác, giảng viên, phụ huynh và sinh viên nhà trường.

Gần 100 sinh viên đến từ Ấn Độ và Bhutan tham dự lễ khai giảng chương trình Bác sĩ Y khoa quốc tế khóa II tại trường Đại học Đại Nam

Phát biểu tại sự kiện, TS. Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đại Nam, cho biết việc tổ chức khai giảng khóa II mang ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước tiếp nối của chương trình đào tạo y khoa quốc tế, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài của nhà trường đối với người học. Bản thân ông cũng từng có thời gian là nghiên cứu sinh tại Ba Lan nên luôn thấu hiểu những bỡ ngỡ của sinh viên khi học tập ở một đất nước xa lạ.

“Người đi xa không chỉ học kiến thức. Người đi xa học cách tự đứng trên đôi chân của mình, học cách hiểu người khác và học cách lớn lên”, ông chia sẻ, đồng thời nhắn nhủ các tân sinh viên rằng “những bỡ ngỡ của hôm nay sẽ là sức mạnh của các em ngày mai”.

Gửi gắm tới những bác sĩ tương lai, TS. Lê Đắc Sơn nhấn mạnh ba điều, gồm đặt y đức lên trước y thuật, học để có năng lực chuyên môn thực chất thay vì chỉ hướng tới điểm số và làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI) nhưng không để máy móc thay thế trái tim người thầy thuốc.

TS. Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đại Nam, phát biểu tại Lễ khai giảng Chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa quốc tế khóa II

Theo thông tin từ nhà trường, chương trình Bác sĩ Y khoa quốc tế kéo dài 6 năm, trong đó có 2 năm học lý thuyết và 4 năm kết hợp thực hành lâm sàng tại các bệnh viện. Toàn bộ chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh, với đội ngũ giáo sư, bác sĩ đến từ Việt Nam, Anh, Mỹ, Israel, Ấn Độ và Bhutan.

Mức học phí được công bố là 5.000 USD/năm, tương đương khoảng 125 triệu đồng. Sinh viên có cơ hội thực hành tại các bệnh viện đối tác ở Hà Nội, tiếp cận trang thiết bị y tế và được hướng dẫn trực tiếp bởi đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm.

Đáng chú ý, chương trình đào tạo y khoa quốc tế khóa I của trường Đại học Đại Nam đã có 208 sinh viên đến từ Ấn Độ. Cùng với gần 100 sinh viên mới nhập học khóa II, tổng số sinh viên quốc tế theo học ngành Y khoa tại trường hiện đạt khoảng 300 người.

Các tân sinh viên quốc tế trong lễ khai giảng chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa

Về kết quả đào tạo khối ngành Sức khỏe, theo nhà trường, 16 sinh viên thuộc khóa đầu tiên tốt nghiệp năm 2026 đã trúng tuyển chương trình Bác sĩ nội trú tại các cơ sở đào tạo y khoa như Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Y Hải Phòng và Đại học Y Dược Thái Nguyên.

Thông qua chương trình, trường Đại học Đại Nam kỳ vọng thu hút thêm sinh viên quốc tế đến Việt Nam học tập, góp phần thúc đẩy giao lưu giáo dục và từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm đến đào tạo y khoa có uy tín trong khu vực.