Học sinh cần chú ý lịch kiểm tra cuối kỳ do từng địa phương và nhà trường thông báo.

Theo Quyết định số 2308/QĐ-BGDĐT ngày 6/8/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027, năm học này có tổng cộng 35 tuần thực học, trong đó học kỳ I gồm 18 tuần và học kỳ II gồm 17 tuần.

Một mốc thời gian quan trọng học sinh cần lưu ý là học kỳ I phải kết thúc trước ngày 18/1/2027. Đây là thời hạn chung được áp dụng trên cả nước, làm căn cứ để các địa phương xây dựng kế hoạch giảng dạy, kiểm tra và tổng kết học kỳ.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT không quy định một lịch kiểm tra cuối học kỳ I thống nhất cho tất cả trường học. Thời gian tổ chức kiểm tra định kỳ do các địa phương và cơ sở giáo dục chủ động sắp xếp, căn cứ vào khung kế hoạch năm học cũng như tình hình thực tế. Do đó, lịch thi giữa các trường, thậm chí giữa các cấp học trong cùng một địa phương, có thể không giống nhau.

Mốc thời gian quan trọng học sinh cần lưu ý là học kỳ I phải kết thúc trước ngày 18/1/2027 (Ảnh minh họa: Như Hoàn)

Trong giai đoạn cuối học kỳ I, học sinh cần thường xuyên theo dõi thông báo từ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và nhà trường để nắm được lịch kiểm tra từng môn, phạm vi kiến thức cũng như những điều chỉnh về thời khóa biểu nếu có. Với những trường đã công bố kế hoạch kiểm tra cuối kỳ, học sinh nên chủ động sắp xếp thời gian ôn tập, tránh để việc học bị dồn vào những ngày sát kỳ thi.

Sau khi hoàn thành học kỳ I, học sinh sẽ bước vào học kỳ II của năm học 2026-2027. Theo khung kế hoạch chung, học kỳ II có 17 tuần thực học và toàn bộ năm học phải kết thúc trước ngày 31/5/2027.

Bên cạnh đó, học sinh cuối cấp cũng cần lưu ý một số mốc thời gian quan trọng khác. Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và trung học cơ sở phải được thực hiện trước ngày 30/6/2027. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp phải hoàn thành trước ngày 31/7/2027.

Tổng hợp