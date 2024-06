Học người Nhật sắp xếp nhà cửa phong cách tối giản: Vừa tiết kiệm tiền lại hạnh phúc, thảnh thơi

Khi mà cuộc sống ngày càng phức tạp và bận rộn thì việc tạo ra không không gian sống tinh gọn trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Vậy nên ngày càng nhiều người theo đuổi phong cách tối giản (hay Minimalism) của người Nhật Bản trong thiết kế nhà cửa - tức hạn chế đồ vật xung quanh nhất có thể.

Vậy nên có thể nói, áp dụng phong cách sống tối giản chính là chìa khóa để đạt được một cuộc sống thảnh thơi, vơi bớt rắc rối. Hãy cùng khám phá cách người Nhật decor nhà theo phong cách tối giản và những lợi ích mà nó mang lại.

Ngôi nhà theo phong cách tối giản của người Nhật

Nguyên tắc cơ bản của phong cách sống tối giản



Người Nhật thường ít có thói quen bày vẽ mà luôn cố gắng giảm thiểu đồ đạc trong nhà để tạo không gian sống càng thoáng và sạch sẽ càng tốt. Bạn có thể tham khảo những đầu việc cơ bản như:

- Thường xuyên kiểm tra và loại bỏ những vật dụng không cần thiết. Người Nhật tin rằng việc giữ lại những vật dụng không sử dụng nữa không chỉ khiến nhà ở bừa bộn vì quá nhiều đồ mà còn khiến chủ nhà phân tâm hoặc mất thời gian khi muốn tìm/ làm một cái gì đó.

- Chỉ giữ những thức thực sự có ích. Vậy nên bất cứ vật dụng nào trong nhà cũng là thứ thiết thực, có chức năng cụ thể cho cuộc sống hàng ngày.

- Decor nhà, nội thất với gam màu trung tính. Màu sắc chủ đạo thường là trắng, xám, be. Những màu này không chỉ làm cho không gian trở nên rộng rãi hơn mà còn mang lại cảm giác rất "chill", rất bình yên. Vậy nên đa số quán cà phê cũng thường có tone màu này.

Chọn gam màu trung tính vừa sang, vừa "chill"

Bắt đầu áp dụng phong cách tối giản của người Nhật



Bạn hãy bắt đầu từ những khu vực nhỏ, dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ từ bàn làm việc, tủ quần áo, góc bếp, nhà tắm... Khi mọi thứ gọn gàng hơn, bạn sẽ thấy nhà mình thoáng hơn.

"Less is more", nên hãy bỏ đi những món đồ không cần thiết. Đồ vật bám bụi, bị bỏ trong xó lâu năm, áo quần lâu ngày không mặc mà bạn chẳng còn thích sẽ là câu trả lời. Giải phóng được thứ không cần thiết trong cuộc sống của mình thì bạn sẽ cảm thấy tự do hơn.

Dọn sạch sẽ mọi thứ để nhà thoáng và sạch hơn

Bên cạnh đó, hãy sử dụng những món đồ đa năng khi lựa chọn nội thất hoặc decor nhà cửa. Ví dụ như một chiếc ghế có thể ngồi lại có thể chứa đồ, hay bàn ăn kết hợp bàn làm việc nếu nhà bạn không có quá nhiều không gian.



Lựa chọn nội thất đa năng

Mẹo để áp dụng phong cách tối giản



- Dọn dẹp nhà thường xuyên. Hãy dành ít 10 - 15 phút mỗi ngày để dọn dẹp và sắp xếp lại đồ đạc. Đây là cách để duy trì không gian sống tối giản.

- Tận dụng ánh sáng tự nhiên. Người Nhật rất coi trọng ánh sáng tự nhiên. Hãy mở cửa sổ và sử dụng rèm mỏng để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác không gian rộng rãi và thoáng đãng hơn.

Ưu tiên ánh nắng tự nhiên chiếu vào nhà

- Chọn đồ nội thất, đồ trang trí có thiết kế đơn giản, không cầu kỳ. Người Nhật tin rằng vẻ đjep từ bản chất sẽ luôn thu hút và thanh lịch hơn hẳn.







Nội thất thanh lịch, trang trí không hề cầu kỳ

- Tạo ra càng nhiều khoảng trống trong nhà càng tốt. Ví dụ bạn có thể treo 1 bức tranh trên tường thay vì 1 bức tường kín tranh. Khi đó vẻ đẹp của bức tranh sẽ được nổi bật, thay vì chìm nghỉm trong những gam màu lộn xộn khác. Người Nhật luôn tôn vinh những khoảng trống trong không gian sống của họ.



Càng nhiều khoảng trống càng đẹp

Lợi ích kinh tế



Lợi ích đầu tiên mà lối sống tối giản mang lại là giúp tiết kiệm tiền bạc. Bởi vì:

- Giảm chi phí mua sắm. Khi áp dụng phong cách tối giản, bạn sẽ nhận thấy rằng mình không còn mua sắm những món đồ không cần thiết, sơ hở là "chốt đơn" theo cảm hứng nữa. Điều này giúp tiết kiệm một khoản tiền đáng kể.

Ngôi nhà gọn gàng hơn vì không có đồ đạc thừa thãi

- Giảm chi phí bảo trì. Ít đồ đạc hơn đồng nghĩa với việc bạn sẽ tốn ít thời gian và tiền bạc hơn để bảo trì và sửa chữa.



- Tối ưu hóa không gian nhà. Không đầu tư vào các món đồ trang trí phức tạp vừa đỡ tốn tiền lại đỡ tốn chỗ, bạn có thể tận dụng tối đa không gian một cách hiệu quả.

Không trang trí cầu kì, đôi chậu cây cảnh cũng đủ để có căn phòng đẹp

Lợi ích tinh thần



Bên cạnh lợi ích kinh tế thì đây sẽ là những lợi ích về tinh thần mà phong cách tối giản mang lại:

- Tạo không gian sống sạch sẽ, gọn gàng. Bạn sẽ không phải lo lắng về việc dọn dẹp quá nhiều và có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Không còn cảm giác tù túng, chật chội, bạn cũng sẽ thấy thảnh thơi hơn.

- Có thể tập trung vào bản thân. Khi không còn bị phân tâm bởi quá nhiều đồ đạc, bạn có thể tập trung vào những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống như gia đình, bạn bè hay làm điều mình thích.

Có thêm thời gian và không gian cho gia đình

Nguồn: Tổng hợp