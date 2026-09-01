“Hoàng tử điển trai nhất châu Âu” đã bị tước tước vị bây giờ ra sao?

Dẫu không còn mang tước vị hoàng tử như trước đây nhưng anh vẫn luôn là một nhân vật hoàng gia nổi bật và được chú ý.

Nikolai, Bá tước của Monpezat (tên đầy đủ là Nikolai William Alexander Frederik, sinh ngày 28 tháng 8 năm 1999) là một thành viên của Vương thất Đan Mạch. Anh là con trai trưởng của Hoàng tử Joachim của Đan Mạch và Nữ Bá tước Alexandra của Frederiksborg, là cháu trai của Vua Đan Mạch đương nhiệm. Anh đồng thời là cháu trai lớn nhất của cựu Nữ vương Margrethe II đã thoái vị vào đầu năm 2023.

Khi chào đời, giống như các em của mình, Bá tước Nikolai mang tước vị hoàng tử. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 2022, Nữ vương Margrethe II đã quyết định tước bỏ địa vị vương tôn của các cháu của con trai bà là Joachim nhưng không ảnh hưởng đến vị trí kế vị ngai vàng. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Nikolai được gọi là "Bá tước Nikolai của Monpezat". Dẫu không còn mang tước vị hoàng tử như trước đây nhưng anh vẫn luôn là một nhân vật hoàng gia nổi bật và được chú ý.

Bá tước Nikolai là cháu trai của Quốc vương Đan Mạch đương nhiệm

Chia sẻ về quyết định thay đổi tước hiệu, anh cho biết: “Đây chỉ là thủ tục thôi. Trước nay tôi không hề có bất kỳ trách nhiệm chính thức nào, nhưng giờ thì tôi đã chính thức được giải phóng khỏi chúng rồi. Tôi luôn làm những gì mình muốn nhưng vì tôn trọng mọi người xung quanh, đặc biệt là nguồn gốc văn hóa của mình, [tôi] luôn xin phép, làm những gì được nói và được kỳ vọng ở tôi.”

Vẫn mãi là “Hoàng tử thời trang”

Hiện tại Bá tước Nikolai đã trở thành một người mẫu, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và diễn viên được săn đón. Các hoạt động của anh trong giới nghệ thuật luôn thu hút sự chú ý từ công chúng. Anh thường xuyên xuất hiện trên các thảm đỏ thời trang, được khen ngợi về ngoại hình và gu thời trang thanh lịch chuẩn “quý tộc Bắc Âu” của mình.

Anh có mối quan hệ lâu năm với bạn gái từ thời trang học Benedikte Thoustrup - người cũng là một người mẫu, influencer

Tháng 7 vừa qua, Bá tước Nikolai trở thành nhân vật chính trong loạt phim tài liệu 4 phần được phát sóng trên kênh truyền hình TV2 của Đan Mạch. Loạt phim, có tựa đề đơn giản là Nikolai được quay trong hơn một năm với các máy quay theo dõi chàng trai 26 tuổi này tại nơi làm việc, ở nhà và trong những chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

Phản ứng ban đầu đối với loạt phim khá trái chiều nhưng nhìn chung là tích cực vì phim cố gắng khắc họa hình ảnh Bá tước Nikolai tìm được con đường riêng của mình với tư cách là một thành viên không làm việc trong hoàng gia, nhưng lại có một vị thế rất nổi bật.

Bá tước Nikolai trên tạp chí thời trang

Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, Nikolai còn làm tư vấn cho Dansk Industri sau khi tốt nghiệp Trường Kinh doanh Copenhagen năm 2024.

Lần đầu tiên Nikolai tiếp xúc với ngành thời trang là cách đây 8 năm, khi anh trình diễn cho Burberry ở London. “Đó là một sự gia nhập khá bất ngờ vào thế giới người mẫu,” anh nói.

“Nó rất choáng ngợp và xa hoa - một thế giới hoàn toàn mới. Và tôi đã yêu thích sự sôi động, tinh thần sáng tạo của ngành công nghiệp này.” Sau đó, Nikolai sang Úc du học, vì anh hy vọng được trải nghiệm một lối sống hoàn toàn khác - “một trải nghiệm hoàn toàn khác so với những gì tôi đã quen thuộc”.

Ở đây, anh nói, anh đã khám phá ra một phong cách “thực dụng” hơn nhiều so với ở Scandinavia. “Tôi thực sự yêu thích phong cách giản dị - tôi thấy mục đích ăn mặc của họ khá truyền cảm hứng.”

Nikolai hiện là cái tên nổi bật trong làng thời trang Bắc Âu

Nguồn: Halo, The Gentleman's Journal