Hoa sen ở Hang Múa vào mùa đẹp nhất trong năm

Hang Múa nằm dưới chân núi Ngọa Long, thuộc khu du lịch sinh thái Tràng An - Ninh Bình, nổi tiếng với con đường đá uốn lượn gồm gần 500 bậc thang dẫn lên đỉnh núi - nơi du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh non nước hữu tình. Nhưng vào mỗi độ hè về, nơi đây còn gây ấn tượng mạnh mẽ với đầm sen bung nở ngay dưới chân núi.

Cứ mỗi độ tháng 6, cánh đồng sen lại vào mùa đẹp nhất ở trong năm. Cả khu vực như được trải lên một tấm thảm hồng rực rỡ, điểm xuyết giữa màu xanh ngắt của lá là những bông sen vươn cao, kiêu hãnh đón nắng sớm. Sen ở đây mọc tự nhiên theo những vệt nước, len lỏi giữa đầm lầy và núi đá, không theo luống, không dàn trải đều tăm tắp như ở những nơi trồng thương phẩm.

Đầm sen Hang Múa đẹp dịu dàng và tinh khôi như một bức họa đồng quê giữa lòng di sản Tràng An. (Ảnh: Luân Hà)

Năm nay, bên cạnh những đóa sen hồng truyền thống đã trở thành biểu tượng của Hang Múa, du khách còn được chiêm ngưỡng một loài hoa đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện tại đây: sen Bỉ Ngạn trắng. Với cánh hoa mảnh mai, thuần khiết và sắc trắng tinh khôi nổi bật giữa màu xanh mướt của lá và nền trời xanh thẳm, sen Bỉ Ngạn trắng mang đến một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa đầy cuốn hút. Nhiều du khách chia sẻ rằng, lần đầu nhìn thấy sen Bỉ Ngạn trắng giữa khung cảnh núi non Hang Múa, họ có cảm giác như đang lạc vào một cõi mộng - nơi vẻ đẹp tự nhiên và huyền ảo giao hòa. Loài hoa này không chỉ góp phần làm mới không gian vốn đã nổi tiếng của Hang Múa mà còn mở ra nhiều góc nhìn mới cho những ai yêu thích khám phá và nhiếp ảnh nghệ thuật.

Sen Bỉ Ngạn trắng vào mùa, bung nở tạo nên khung cảnh thanh khiết như cõi mộng. (Ảnh: Luân Hà)

Khác với vẻ thanh bình của đầm sen Tây Hồ hay sự cầu kỳ trong những mô hình du lịch sen tại miền Tây, sen Hang Múa mang đậm chất Bắc bộ núi đá. Vẻ đẹp ấy như một tấm gương phản chiếu cảnh sắc và tâm hồn của vùng đất Ninh Bình: khiêm nhường, mộc mạc nhưng không kém phần quyến rũ.

Chị Nguyễn Mai Hương - một du khách đến từ tỉnh Hưng Yên chia sẻ: “Dù đã từng chụp nhiều bộ ảnh sen nhưng cảnh sắc Hang Múa với sen nở dưới chân núi vẫn để lại trong mình nhiều ấn tượng sâu sắc nhất. Năm 2023, mình chỉ ghé qua đây một buổi chiều để chụp nhanh ở đầm sen, còn lần này mình dành trọn một ngày để leo đỉnh Ngọa Long, ngắm lúa chín và toàn cảnh từ trên cao. Khoảnh khắc đẹp nhất với mình là lúc hoàng hôn, khi mặt trời lặn sau dãy núi, nhuộm đầm sen Hang Múa trong sắc vàng dịu êm”.

Chị Mai Hương thả hồn giữa đầm sen. (Ảnh: NVCC)

Không chỉ đơn thuần là nơi “check-in” lý tưởng, Hang Múa mùa sen còn là địa điểm để người ta tìm thấy sự an yên. Giữa những xô bồ của cuộc sống, được lặng lẽ đi giữa đầm sen, hít hà hương thơm ngát dịu nhẹ và lắng nghe tiếng gió thổi qua tán lá là một trải nghiệm chữa lành hiếm có.

Bởi những vẻ đẹp tự nhiên ấy, nơi đây đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước. Với lợi thế nằm gần các danh thắng nổi tiếng như Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, Hang Múa góp phần quan trọng trong việc tạo nên một quần thể du lịch sinh thái - văn hóa đặc sắc, đóng vai trò không nhỏ trong việc thúc đẩy phát triển du lịch của toàn tỉnh Ninh Bình.

Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong tháng 5 vừa qua, toàn tỉnh ước đón hơn 1,01 triệu lượt khách, tăng 38,52% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch đạt gần 1.070 tỷ đồng, gấp hơn 1,5 lần so với tháng 5/2024, cho thấy sức hút ngày càng mạnh mẽ của Ninh Bình trong mùa cao điểm du lịch hè. Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, địa phương này đã đón khoảng 7,2 triệu lượt khách, tăng 17,76% so với cùng kỳ, tổng doanh thu ước đạt gần 7.700 tỷ đồng, tăng 32,41% và đạt gần 77% kế hoạch năm. Những con số ấn tượng này phản ánh rõ vai trò ngày càng quan trọng của các điểm đến nổi bật như Hang Múa trong việc thu hút du khách và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - du lịch của tỉnh.

Sen ở Hang Múa đang ở vào thời điểm rực rỡ và đẹp nhất trong năm. Đó là món quà mùa hè mà thiên nhiên ưu ái dành tặng cho vùng đất Ninh Bình. Vẻ đẹp thanh khiết của sen hòa quyện cùng không gian hùng vĩ của núi non đã làm nên sức hút đặc biệt cho điểm đến này. Không chỉ là nơi để lưu giữ những bức ảnh đẹp, Hang Múa còn là chốn để mỗi người tìm thấy sự lắng đọng giữa thiên nhiên và cảm nhận nhịp sống chậm rãi, yên bình.