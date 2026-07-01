Hóa ra Fujiko F. Fujio đã tính hết rồi: Vì sao người lớn trong Doraemon hiếm khi hoàn hảo?

Từ các ông bố bà mẹ đến nhân vật thầy giáo, hầu như không có người lớn nào trong Doraemon được xây dựng như một hình mẫu hoàn hảo.

Suốt hơn nửa thế kỷ, Doraemon vẫn được nhiều thế hệ độc giả yêu mến không chỉ bởi những món bảo bối kỳ diệu hay các chuyến phiêu lưu hấp dẫn, mà còn bởi thế giới rất gần với đời sống. Bên cạnh nhóm bạn Nobita, tác giả Fujiko F. Fujio còn xây dựng một hệ thống nhân vật người lớn phong phú, từ cha mẹ, thầy cô, hàng xóm đến những người dân bình thường.

Điều thú vị là gần như không ai trong số họ được khắc họa như một hình mẫu hoàn hảo. Họ đều có lúc nóng giận, mệt mỏi, vụng về hoặc mắc sai lầm. Chính điều đó lại khiến thế giới của Doraemon trở nên chân thực hơn bao giờ hết.

Không chỉ nhóm bạn Nobita, các nhân vật người lớn trong Doraemon cũng được xây dựng với nhiều nét tính cách rất đời thường

Mỗi gia đình đều có một cách yêu thương khác nhau

Trong Doraemon, không có hình mẫu "cha mẹ lý tưởng" giống hệt nhau.

Mẹ Nobita nổi tiếng nghiêm khắc. Bà thường xuyên nhắc con học bài, mắng khi Nobita lười biếng hoặc quá sa đà vào những món bảo bối của Doraemon. Ở chiều ngược lại, bố Nobita hiền lành hơn, đôi lúc còn khá xuề xòa và có phần thiếu quyết đoán. Gia đình Jaian lại hoàn toàn khác. Mẹ Jaian là người rất cứng rắn, đến mức ngay cả cậu bé vốn nổi tiếng khỏe mạnh và hay bắt nạt bạn bè cũng phải dè chừng. Trong khi đó, mẹ của Shizuka luôn xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn nghiêm túc trong việc dạy con cư xử lễ phép và sống có trách nhiệm.

Không ai trong số họ hoàn hảo. Mỗi người đều có cách thể hiện tình yêu thương riêng, đôi khi đúng, đôi khi chưa khéo léo. Fujiko F. Fujio không cố tạo ra những bậc phụ huynh kiểu mẫu, mà lựa chọn khắc họa những gia đình với những khác biệt rất giống ngoài đời.

Khi lớn lên mới hiểu người lớn cũng có những áp lực của riêng mình

Lúc còn nhỏ, nhiều độc giả thường thấy mẹ Nobita chỉ biết mắng con hoặc thầy giáo chỉ xuất hiện để phê bình học sinh. Nhưng khi đọc lại ở tuổi trưởng thành, không ít người lại có một cảm nhận khác.

Mẹ Nobita phải quán xuyến việc nhà, chăm sóc gia đình và lo lắng cho tương lai của con. Bố Nobita miệt mài đi làm để trang trải cuộc sống. Mẹ Jaian vừa kinh doanh vừa nuôi dạy con trai. Thầy giáo chủ nhiệm không chỉ dạy riêng Nobita mà còn chịu trách nhiệm với cả một lớp học. Những áp lực ấy không được tác giả kể quá nhiều, nhưng luôn hiện diện trong từng chi tiết nhỏ.

Khi đọc Doraemon ở những độ tuổi khác nhau, nhiều độc giả có cái nhìn rất khác về các nhân vật người lớn

Đến một lúc nào đó, họ mới hiểu rằng người lớn cũng có những áp lực của riêng mình

Có lẽ vì vậy, những lúc người lớn nổi nóng hay nghiêm khắc không còn đơn thuần là biểu hiện của sự khó tính, mà phản ánh những gánh nặng rất đời mà trẻ em thường chưa thể hiểu hết.

Điều đáng quý không phải là không mắc lỗi, mà là biết nhìn lại mình

Điểm đặc biệt trong Doraemon là các nhân vật người lớn không phải lúc nào cũng đúng. Có khi mẹ Nobita trách con rồi mới nhận ra mình hiểu lầm. Có lúc ông Nobi thất hứa vì bận công việc rồi tìm cách bù đắp cho con. Thầy giáo ở trường nghiêm khắc nhưng cũng sẵn sàng ghi nhận khi học trò tiến bộ.

Fujiko F. Fujio không né tránh những thiếu sót của người lớn, nhưng cũng không biến họ thành phản diện. Sau những lần nóng giận hay hiểu lầm, các nhân vật vẫn luôn thể hiện sự quan tâm bằng cách riêng của mình. Đó có thể là một bữa cơm, một lời động viên, một buổi đi chơi hay đơn giản chỉ là sự âm thầm dõi theo con cái.

Thông qua những chi tiết ấy, tác giả gửi gắm một bài học giản dị, rằng điều quan trọng không phải là chưa từng mắc sai lầm, mà là biết sửa sai và tiếp tục yêu thương.

Doraemon chưa bao giờ chia thế giới thành người tốt tuyệt đối và người xấu tuyệt đối

Một trong những điểm khiến Doraemon vẫn giữ nguyên sức hút sau nhiều thập kỷ là cách Fujiko F. Fujio nhìn con người bằng sự bao dung.

Người lớn trong truyện có thể nghiêm khắc nhưng không vô tâm. Họ có thể nổi nóng nhưng không vì thế mà hết yêu thương con cái. Ngay cả những nhân vật có vẻ đáng sợ như mẹ Jaian cũng luôn mong con mình lớn lên tử tế và biết chịu trách nhiệm. Không ai chỉ có một màu tính cách.

Chính những khuyết điểm rất "đời" khiến các nhân vật người lớn trong Doraemon trở nên gần gũi với độc giả qua nhiều thế hệ

Có lẽ đó mới là điều Fujiko F. Fujio đã tính toán ngay từ đầu. Ông không xây dựng những người lớn hoàn hảo để trẻ em ngưỡng mộ từ xa, mà tạo nên những con người rất bình thường để các em hiểu rằng ai cũng có lúc mắc sai lầm.

Trưởng thành không phải là trở thành một người không bao giờ vấp ngã, mà là học cách chịu trách nhiệm, biết sửa sai và không ngừng yêu thương những người xung quanh. Chính vì thế, những nhân vật người lớn trong Doraemon tuy không hoàn hảo, nhưng lại trở nên gần gũi và sống động trong ký ức của nhiều thế hệ độc giả.