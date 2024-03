Hóa ra đây là điều mọi tiểu thư tài phiệt phim Hàn đều thích làm dạo này

Tạo hình của các tiểu thư tài phiệt phim Hàn luôn là chủ đề thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Họ phối đồ ra sao, họ makeup thế nào hay chỉ đơn giản là họ chuộng kiểu tóc gì cũng khiến người xem tò mò vô cùng. Và nếu theo dõi loạt phim đình đám gần đây, bạn sẽ thấy các tiểu thư tài phiệt đều chung tình với kiểu tóc dài tối màu, không để mái. Đáng chú ý, style tóc tưởng rất cơ bản hay thậm chí là "nhàm chán" này lại cực kỳ được việc, không chỉ tôn lên khuôn mặt thanh tú của diễn viên mà còn hợp với nhiều phong cách họ theo đuổi.

Kim Ji Won - Hong Hae In (Queen Of Tears)

Từ trước khi lên sóng, tạo hình sang chành của Kim Ji Won đã là hot topic khắp cõi mạng. Cô ghi điểm với loạt outfit hàng hiệu và layout makeup nhẹ nhàng mà vẫn thể hiện được nét kiêu kỳ. "Bạn đồng hành" với ái nữ tập đoàn Queens là kiểu tóc đen dài cơ bản, rẽ ngôi lệch và uốn xoăn nhẹ nhàng, tô điểm cho khí chất của chính chủ

Kim Yoo Joung - Do Do Hee (My Demon)

Tương tự với Kim Ji Won, Kim Yoo Joung khi vào vai tiểu thư Do Do Hee cũng chuộng mái tóc đen dài uốn xoăn tự nhiên. Thi thoảng cô sẽ rẽ ngôi giữa, đan xen với việc rẽ ngôi lệch để tạo hình nhân vật có thêm chút mới mẻ

Choi Gyu Ri - Yoo Hee Yeon (Marry My Husband)

Cũng chọn kiểu tóc dài tối màu rẽ ngôi lệch nhưng Choi Gyu Ri lại duỗi thẳng tóc thay vì uốn xoăn nhẹ như 2 tiểu thư kể trên. Lý do là vì style ăn mặc lẫn tính cách của nhân vật Yoo Hee Yeon tương đối trẻ trung, thân thiện và không quá điệu đà

Jang Da Ah - Baek Hae Rin (Pyramid Game)