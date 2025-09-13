Hòa Minzy, RHYDER cùng dàn nghệ sĩ “quẩy” hết cỡ trong đêm nhạc Chào tân sinh viên 15 tại Đà Nẵng

Đại tiệc mở màn – khoảnh khắc khiến khán đài "nổi da gà"

Ngay khi ánh đèn sân khấu bật sáng, hàng trăm sinh viên và giảng viên các nhóm ngành đồng loạt diễu hành qua sân khấu, chuyền tay lá cờ khổng lồ trong tiếng hò reo vang dội.

Khoảnh khắc các giảng viên, lãnh đạo cúi đầu thực hiện nghi lễ trang trọng như một lời cam kết đồng hành cùng sinh viên trong chặng đường phía trước, khiến không khí trở nên thiêng liêng và xúc động.

Chào tân sinh viên Happy Bee 15 là một sự kiện hết sức đặc biệt dành riêng để dành riêng cho tân sinh viên khóa 21 – những gương mặt mới vừa gia nhập FPT Polytechnic.

Với chủ đề Bee-yond Limits, Happy Bee 15 mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 15 năm hình thành và phát triển của FPT Polytechnic kể từ cơ sở đầu tiên tại Hà Nội.

Sân khấu "bùng nổ" với dàn nghệ sĩ hot

Mặt trời chưa kịp tắt hết, sân khấu âm nhạc đã được thắp lên với phần mở màn ngọt ngào của Dangrangto – rapper Gen Z mang đậm màu sắc "rap love" lãng tử. Với chất giọng ấm áp và ánh nhìn biết "thả thính", chàng rapper khiến khán giả tan chảy qua Love Is, MOIEM, Ngựa Ô, Wrong Times. Không cần cầu kỳ, chỉ bằng sự chân thành và phong cách gần gũi, Dangrangto dễ dàng kéo cả sân khấu vào không gian tình ca vừa hiện đại, vừa đậm chất thơ.

Sau phần mở màn "cháy" hết cỡ, PiaLinh mang đến sắc thái đối lập: giọng hát trong trẻo, ngọt ngào dẫn dắt khán giả qua chuỗi ca khúc Nấu Ăn Cho Em, Sớm Mai, Chúc Phúc. Cả khán đài ngân nga theo giai điệu, biến không gian trở nên nhẹ nhàng, lãng mạn.

Ngay sau phần trình diễn sâu lắng của PiaLinh sân khấu lập tức được "tăng nhiệt" với sự xuất hiện của Đạt G - được mệnh danh là "Phù thủy tạo hit" nhờ khả năng sáng tác các ca khúc bắt tai. Từ Anh Ơi Ở Lại, Thêm Bao Nhiêu Lâu, đến Bánh Mì Không… cả sân khấu không còn ai ngồi yên. Cái chất của Đạt G – vừa gần gũi vừa "bắt tai" – khiến ai cũng phải ngân nga theo từng câu hát. Một phần trình diễn mang đúng tinh thần "hit maker" đích thực.

Không cần lời giới thiệu dài dòng, RHYDER bước ra trong tiếng hò reo cuồng nhiệt. Anh khuấy động không khí bằng loạt bản hit đình đám: Dân Chơi Sao Phải Khóc, Chịu Cách Mình Nói Thua… khiến hàng nghìn sinh viên đồng thanh hát theo trong niềm phấn khích. Với phong cách trẻ trung, máu lửa, khả năng làm chủ sân khấu cùng năng lượng tràn đầy, RHYDER đã biến sân khấu Happy Bee 15 thành một "chảo lửa" đúng nghĩa.

RHYDER không chỉ hát mà còn chạy, nhảy, đập tay với sinh viên, khuấy động sân khấu bằng tất cả sự máu lửa. Từ một quán quân Giọng hát Việt nhí đến "hiện tượng" Rap Việt, Anh Trai Say Hi, RHYDER đã chứng minh mình đã trưởng thành, trở thành một nghệ sĩ thật sự.

Khi Dân Chơi Sao Phải Khóc, Chịu Cách Mình Nói Thua… vang lên, cả biển người cùng hát theo trong một khoảnh khắc đầy cảm xúc và sôi động. Không cần chiêu trò, RHYDER vẫn đủ sức tạo ra một "cơn địa chấn" bằng chính âm nhạc, sự tự tin và lối trình diễn quá đỗi máu lửa.

Không nằm ngoài kỳ vọng, Hòa Minzy là "trùm cuối" của đêm nhạc – và cô xuất hiện không chỉ để hát, mà để thổi bùng cảm xúc. Từ Ăn Gì Đây, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp đến Bật Tình Yêu Lên, giọng ca dân gian đương đại khiến khán giả "vỡ òa". Nhưng đỉnh cao là Bắc Bling – khi Hòa bất ngờ mời hai nam sinh lên sân khấu cùng biểu diễn, cả sân khấu như hóa thành một lễ hội thực thụ.

Nụ cười rạng rỡ, những câu nói tương tác dễ thương, sự hết mình của nữ ca sĩ khiến Hoà Minzy trở thành "chị gái quốc dân" trong mắt sinh viên FPT Polytechnic. Không chỉ mang đến âm nhạc, Hoà Minzy còn mang theo thứ cảm xúc "chạm vào tim" – thứ khiến người ta nhớ mãi về một đêm nhạc rực rỡ.

Khép lại đại tiệc, DJ Kaiz – được biết đến với cái tên phù thủy phối nhạc Hà Thành đã khiến cả khán đài Happy Bee 15 tại Đà Nẵng vỡ òa trong những giai điệu điện tử đỉnh cao. Dù là lần đầu hay đã tham gia nhiều mùa Happy Bee, tất cả đều chung cảm giác: đêm nay quá tuyệt vời và không muốn kết thúc.

Dấu ấn 15 năm – Hành trình rực rỡ và tự hào

Happy Bee không chỉ là một sự kiện. Đó là tuyên ngôn tuổi trẻ của FPT Polytechnic – nơi âm nhạc, trải nghiệm và cảm xúc hòa quyện.

Tại Đà Nẵng, 7.000 sinh viên đã cháy hết mình không chỉ để vui, mà để đánh dấu khoảnh khắc quan trọng: bắt đầu hành trình mới. Và cũng tại nơi đây, FPT Polytechnic cho thấy vì sao Happy Bee 15 là "đặc sản" văn hóa, là tinh thần "thực học – thực nghiệp" đúng nghĩa – học hết sức, chơi hết mình, sống trọn tuổi trẻ.

Sau đêm bùng nổ tại Cần Thơ (9/9), Đà Nẵng (11/9), chuỗi Chương trình Chào tân sinh viên Happy Bee 15 sẽ tiếp tục "đốt cháy" TP HCM (14/9) và Hà Nội (18/9) cùng dàn nghệ sĩ đình đám, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm bùng nổ nhất.