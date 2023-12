Hoà Minzy "đại náo" sinh nhật S.T Sơn Thạch: Hết giả giọng Lương Bích Hữu, lại quẩy hết mình theo hit BLACKPINK

Ngày 12/12, nam ca sĩ S.T Sơn Thạch đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật với sự tham gia của dàn sao nổi tiếng như Ninh Dương Lan Ngọc, Thuý Ngân, Lê Dương Bảo Lâm, Hoà Minzy, Lê Thuý, Phương Lan... Bên cạnh những giờ phút ấm áp thì các khách mời tham gia buổi tiệc đã bung xoã hết mình ở đoạn cuối. "Chiến thần đám cưới" Hoà Minzy tiếp tục là nhân tố hết mình bậc nhất.

Giọng ca Thị Mầu đã cùng "hội chị em bạn dì" hoà giọng trong ca khúc Taxi kinh điển của nhóm H.A.T. Đặc biệt, đến phân đoạn của mình, Hoà Minzy đã khiến mọi người thích thú khi giả giọng "Kim Sa Ngư" Lương Bích Hữu.

Hoà Minzy giả giọng Lương Bích Hữu hát Taxi

Đến với tiệc sinh nhật của S.T Sơn Thạch, Hoà Minzy như "cá gặp nước" khi giờ đây cô có thêm bạn đồng hành quẩy bung nóc là Ninh Dương Lan Ngọc. Cả 2 đã thể hiện vũ đạo How You Like That (BLACKPINK) khá nhuần nhuyễn, rồi Hoà Minzy còn đội tóc giả múa phụ hoạ cho Lan Ngọc.

Màn cover How You Like That của dàn mỹ nhân

Hoà Minzy đội tóc giả quẩy cùng Lan Ngọc

Hình tượng là gì, dẹp hết cho chị!

Có thể thấy, bên cạnh Hoà Minzy thì từ nay chúng ta có thêm 1 "chiến thần" góp vui cho các buổi tiệc là Ninh Dương Lan Ngọc.