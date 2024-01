Hòa Minzy chia sẻ clip cười ngặt nghẽo khi Bo "thúi" thất tình, nhưng nhìn 1 chi tiết mới thấy cô đầu tư việc học cho con thế nào!

Bo "thúi" - con trai của nữ ca sĩ Hòa Minzy là một trong những nhóc tỳ con sao Việt được cộng đồng mạng vô cùng yêu quý. Cậu bé càng lớn càng xinh trai, đáng yêu và đặc biệt là rất thông minh, sáng dạ. Bo "thúi" từng khiến mọi người xuýt xoa ngợi khen khi nhớ hết được các số điện thoại khẩn cấp như 113, 114, 115 cũng như xe cứu hỏa có đặc điểm như nào, xe cứu thương trông ra sao,...

Cách đây không lâu, Hòa Minzy từng chia sẻ một clip ngắn quay cảnh "thất tình" của con trai và nhận được "cơn mưa" tương tác vì bé Bo quá đáng yêu và câu chuyện trong clip quá hài hước. Theo những dòng chia sẻ của mẹ Hòa thì Bo có một crush ở lớp học là "bé An". Cậu nhóc còn luôn khen bạn An xinh nhất, xinh hơn cả mẹ.

Tuy nhiên, trong clip Hòa Minzy chia sẻ, khi Bo "thúi" và An đang nắm tay nhau vui vẻ thì An bất ngờ bỏ tay Bo và chạy đến với bố. Cú sốc đầu đời khiến cậu nhóc liên tục kêu lên "Ơ... ơ" còn mẹ Hòa thì cười ngặt nghẽo. Dưới clip, không ít cư dân mạng để lại những bình luận hài hước, trêu chọc cậu nhóc Bo.

Cú sốc đầu đời của Bo

Bên cạnh đó, khi nhìn khuôn viên, quang cảnh sân trường, nhiều người đã tinh ý phát hiện ra, Bo đang được mẹ Hòa cho theo học tại một trường mầm non quốc tế rất nổi tiếng tại quận 1, TP.HCM. Được biết, đây là trường mầm non đầu tiên tại Việt Nam triển khai Hướng tiếp cận Reggio Emilia Approach. Đây là hướng tiếp cận giảng dạy và học tập thông qua các dự án, dành cho trẻ ở lứa tuổi mầm non. Giáo viên sử dụng "emergent curriculum", qua sở thích, ý tưởng và những câu hỏi bất chợt của trẻ để giảng dạy.

Thông qua các dự án, cô giáo và các em có nhiều hơn cơ hội để thảo luận, ra quyết định, lựa chọn, hợp tác và đánh giá. Dự án có thể ngắn, có thể kéo dài, nhiều ngày, nhiều tuần hoặc thậm chí là vài tháng, dựa trên sở thích và sự hưởng ứng từ các em học sinh.

Được biết, ngôi trường được xây dựng và kiểm định chất lượng giảng dạy trực tiếp cùng tổ chức Reggio Children (Ý). Đây cũng là trường mầm non Việt Nam đầu tiên trở thành trường ứng viên chính thức của chương trình IB PYP.

Mặc dù có diện tích gần 5.000m2, hơn 20 phòng và khu vực chức năng ngoài trời lẫn trong nhà, khuôn viên có sức chứa hàng trăm học sinh, tuy nhiên ngôi trường này chỉ giới hạn 80 gia đình tham gia học tập. Mục đích để tạo sự cân bằng giữa các mối liên kết với thiên nhiên tự nhiên, với cộng đồng các gia đình, bạn bè, thầy cô,...

Có thể thấy, Hòa Minzy rất đầu tư và và chọn lựa ngôi trường đầu đời cho Bo "thúi" vô cùng kỹ càng.