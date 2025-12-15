Hỏa hoạn tại một chung cư cao tầng Hong Kong (Trung Quốc), hơn 400 người mặc đồ ngủ hoảng loạn sơ tán lúc rạng sáng

Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 13 tháng 12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu căn hộ cao tầng Trâu Trạch Nhuận thuộc khu Thiên Trạch, Thiên Thủy Vi, Hong Kong (Trung Quốc). Chuông báo cháy của tòa nhà réo vang, khiến hơn 400 cư dân giật mình tỉnh giấc và phải mặc nguyên đồ ngủ tháo chạy xuống tầng dưới để thoát thân.

Địa điểm xảy ra sự cố là một khu nhà cao tầng đông đúc, khiến nhiều người liên tưởng đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại khu Tai Po gần đây. May mắn thay, trong vụ việc lần này, cảnh sát không ghi nhận trường hợp tử vong nào.

Theo báo Nam Phương Đô Thị Báo, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và dập tắt được đám cháy. Họ đã giải cứu được một người đàn ông độc thân 51 tuổi, họ Tạ, là chủ căn hộ bị cháy. Người này được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát cho biết: "Ông Tạ khi đó vẫn còn tỉnh táo, trên người có vết bỏng và tâm lý kích động. Hiện ông đang được điều trị tại bệnh viện, tình trạng vẫn nguy kịch."

Hàng trăm cư dân phải sơ tán lúc rạng sáng

Chủ nhà nơi đám cháy bắt đầu đang trong tình trạng nguy kịch

Được biết, ngoài căn hộ xảy ra sự việc và người chủ nhà bị thương, cảnh sát không nhận được báo cáo về bất kỳ thiệt hại tài sản hay thương vong nào khác. Sau khi điều tra, lính cứu hỏa xác định vị trí phát hỏa là ở khu vực nhà bếp và nhận định nguyên nhân vụ cháy có dấu hiệu đáng ngờ. Vụ án hiện được xếp vào diện phá hoại bằng hỏa hoạn (cố ý gây cháy). Chủ nhà họ Tạ đã bị liệt vào danh sách nghi phạm, và cảnh sát đang tiến hành điều tra động cơ gây án.

Nguồn: ETtoday