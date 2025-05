Hoa hậu Ý Nhi xinh đẹp nổi bật trong tiệc khai mạc Miss World, thể hiện màn múa gây tranh cãi ra sao?

Những ngày qua, Hoa hậu Ý Nhi đã bắt đầu hành trình chinh chiến tại Miss World. Kể từ khi sang Ấn Độ, đại diện Việt Nam luôn thể hiện mình là một "chiến binh máu chiến", luôn cố gắng nỗ lực chinh phục chiếc vương miện danh giá. Tối 10/5, Ý Nhi tham gia hoạt động tiệc chào mừng khuôn khổ Miss World. Sự kiện đánh dấu màn ra mắt của hơn 110 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Đêm khai mạc ngập tràn sắc màu lễ hội với phần trình diễn các điệu múa truyền thống, tôn vinh di sản văn hóa của vùng Telangana, nơi đăng cai Miss World lần thứ 72.

Hoa hậu Ý Nhi là một trong những thí sinh xuất hiện cuối cùng nhưng gây ấn tượng bởi năng lượng trẻ trung, sôi nổi. Hoa hậu Ý Nhi diện trang phục Vũ Điệu Đại Ngàn đã được công bố tại buổi send-off. Đây là sáng tạo của hai nhà thiết kế trẻ Quách Tâm Trí và Trần Hoàng Nam, lấy cảm hứng từ vùng núi rừng Tây Nguyên hoang dã và huyền bí. “Vũ Điệu Đại Ngàn” được hoàn thiện trong vòng 2 tháng, sử dụng nhiều kỹ thuật phức tạp như đính kết, dựng gọng...

Hoa hậu Ý Nhi xuất hiện nổi bật trong đêm khai mạc Miss World

Đại diện Việt Nam gây ấn tượng với những bước nhảy uyển chuyển, tràn đầy năng lượng. Cô xoay nhiều vòng, thay đổi động tác liên tục trên nền nhạc sôi động. Ở phần kết, Hoa hậu Ý Nhi được xếp đứng ở vị trí trung tâm. Trên sóng trực tiếp, máy quay đã ghi lại khoảnh khắc đương kim Hoa hậu Thế giới Krystyna Pyszková tỏ ra thích thú, quay sang Chủ tịch Miss World - bà Julia Morley và gọi tên "Việt Nam" khi theo dõi phần trình diễn hết mình của Hoa hậu Ý Nhi. Có thể thấy, dù vẫn có vài khoảnh khắc các động tác của Ý Nhi còn vụng về nhưng khán giả khen ngợi Ý Nhi đã thể hiện tốt hơn hẳn so với thời điểm trình diễn gây tranh cãi trước đó.

Hoa hậu Ý Nhi cho biết cô và các thí sinh đã có ba buổi tập luyện cho đêm khai mạc. Về phần trình diễn, cô chia sẻ ngay sau đêm khai mạc: “Tôi và biên đạo Khoa Nguyễn đã tập luyện rất nhiều. Hai thầy trò luôn tâm niệm phải thể hiện hết mình, mang đến những gì tốt nhất của Việt Nam. Tôi hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu Miss World, khoác lên mình trang phục Vũ Điệu Đại Ngàn và giới thiệu một phần văn hóa Việt đến với bạn bè quốc tế”.

Ý Nhi và các thí sinh thể hiện màu sắc cá nhân thông qua cách "chào sân"

Ý Nhi sôi nổi, vừa lộ diện đã tạo được sự cuốn hút với người xem

Mỹ nhân Việt diễn lại "Vũ điệu đại ngàn" từng gây tranh cãi khi diễn tại Việt Nam

Ý Nhi được xếp ở vị trí trung tâm

Mỹ nhân gen Z mang năng lượng trẻ trung, tươi tắn

Ý Nhi diện trang phục nổi bật, giao lưu thân thiện với các đối thủ

Trước khi đến với Miss World 2025, Ý Nhi đã dành thời gian rèn luyện kỹ năng tiếng Anh, ứng xử và trình diễn. Cô cũng công bố dự án nhân ái mang tên "Heart To Head – Hành trình trái tim và khối óc", tập trung vào việc xây dựng và sửa chữa trường học, tặng tủ sách nhằm khuyến khích thói quen đọc sách cho trẻ em vùng cao. Ngoài ra, Ý Nhi còn hé lộ loạt trang phục sẽ mang đến cuộc thi, bao gồm trang phục dạ hội, Top Model và phần trình diễn "Dance of the World" lấy cảm hứng từ vùng núi rừng Tây Nguyên, mang đậm bản sắc dân tộc.

Sau 3 ngày nhập cuộc, diễn đàn beauty queen của Indonesia đã bàn tán về bảng dự đoán Top 25 Miss World năm nay. Trong danh sách này, Hoa hậu Ý Nhi vào vị trí đầu tiên, theo sau đó là các đại diện đến từ Thái Lan, Nam Phi, Philippines và Brazil. Dù đây chỉ là dự đoán dựa trên đánh giá, quan sát khách quan bên ngoài chứ không liên quan đến kết quả chung cuộc nhưng việc đại diện Việt Nam xuất hiện ở thứ hạng cao cũng minh chứng những cố gắng của cô đã được ghi nhận.

Màn trình diễn gây tranh cãi của Ý Nhi trong buổi trao sash tại Việt Nam

Ý Nhi đang có phong độ ổn định tại Miss World 2025

