Hoa hậu Ý Nhi lên đường đến Miss World: Bạn trai vắng mặt, bật khóc nức nở khi nhìn thấy một mỹ nhân!

Chiều 6/5, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi xuất hiện tại sân bay Tây Sơn Nhất (TP.HCM) để lên đường đến Ấn Độ tham dự cuộc thi Miss World lần thứ 72. Trong ngày "xuất quân" này, Ý nhi diện trang phục thanh lịch, khoe đôi chân dài mướt mắt và thần thái tự tin. Ý Nhi còn "flex" tài catwalk giữa sân ga khiến người hâm mộ trầm trồ. Số lượng hành lý đại diện Việt Nam mang đi "chinh chiến" cũng khá gọn gàng, chỉ tầm 5 chiếc vali. Sau thời gian học tập và rèn luyện các kỹ năng, Hoa hậu Ý Nhi được đặt kỳ vọng sẽ mang về thành tích tốt cho Việt Nam ở đấu tường nhan sắc khốc liệt Miss World.

Trên trang cá nhân, Ý Nhi chia sẻ: "Ý Nhi cảm thấy sẵn sàng hơn bao giờ hết để bước vào một chặng đường mới – nơi Nhi sẽ cố gắng hết sức mình, với sự nghiêm túc, cầu thị và lòng biết ơn. Cảm ơn gia đình, bạn bè, ekip và tất cả những người đã âm thầm ủng hộ, tiếp thêm động lực cho Nhi trong suốt thời gian qua. Hy vọng mọi người sẽ đồng hành và ủng hộ Ý Nhi trong hành trình sắp tới".

Hoa hậu Ý Nhi rạng rỡ khi chính thức lên đường đến Ấn Độ thi Miss World

Hoa hậu Ý Nhi rạng rỡ khi bắt đầu hành trình ở Miss World

Nàng hậu xuất hiện với thần thái tươi rói, rạng rỡ cho chặng đường mới

Ý Nhi chọn trang phục kín đáo, thanh lịch để chào sân

Nàng hậu trổ tài catwalk giữa sân bay

Như thường lệ, các nàng hậu khi "mang chuông đi đánh xứ người" đều nhận được sự ủng hộ của các đồng nghiệp. Á hậu Bùi Khánh Linh, Hoa hậu Quế Anh, Á hậu Minh Kiên, Á vương Minh Toại... đã xuất hiện để tiếp thêm động lực cho Hoa hậu Ý Nhi. Đặc biệt, nàng hậu gen Z bật khóc nức nở khi nhận được lời chúc mừng từ xa đến từ Hoa hậu Lương Thuỳ Linh. Lương Thuỳ Linh cũng từng chinh chiến Miss World và dừng chân ở top 12 chung cuộc.

Hoa hậu Ý Nhi bật khóc khi được Lương Thuỳ Linh chúc mừng, dặn dò đàn chị phải đến đón khi cô về

Bố Hoa hậu Ý Nhi để tiễn con gái lên đường đi thi

Bố luôn có mặt trong những hoạt động quan trọng của Ý Nhi

Dàn Hoa hậu, Á hậu nhà Sen Vàng trực tiếp đến chúc mừng Ý Nhi

Hoa hậu Quế Anh

Quế Anh và Ý Nhi có mối quan hệ thân thiết ngoài đời

Á vương Minh Toại

Anh thân thiết với bố của Hoa hậu Ý Nhi

Đáng nói, ngoài sự xuất hiện của gia đình thì Anh Kiệt - bạn trai Hoa hậu Ý Nhi vắng mặt trong sự kiện vô cùng quan trọng này của bạn gái. Trước đó, Anh Kiệt cũng không tham gia buổi công bố và trao sash cho Ý Nhi lên đường thi nhan sắc. Trước kia, mỗi lần nàng hậu đi - về giữa Việt Nam và Úc đều được bạn trai đến tận sân bay chào đón. Không chỉ thế, Anh Kiệt cũng thường xuyên bị bắt gặp đưa đón, đến ủng hộ bạn gái ở các sự kiện thời trang. Chính vì thế, sự vắng mặt và im hơi lặng tiếng bất thường của Anh Kiệt trong những hoạt động gần đây khiến nhiều người xôn xao bàn tán.

Ý Nhi sinh năm 2002, đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Cô là một trong những nàng hậu hiếm hoi công khai bạn trai sau khi có danh hiệu. Tuy nhiên trong 1 tháng đăng quang, Ý Nhi liên tiếp vấp phải làn sóng chỉ trích bởi những phát ngôn vụng dại. Trước những góp ý của công chúng, nàng hậu liên tục lên tiếng xin lỗi và hứa rút kinh nghiệm, sửa chữa.

Ý Nhi chỉ mang tầm 5 - 6 chiếc vali khi lên đường đến Ấn Độ

Sau gần hai năm kể từ khi đăng quang Miss World Vietnam 2023, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đã chính thức lên đường tham dự cuộc thi Miss World 2025, diễn ra tại Ấn Độ. Để chuẩn bị cho Miss World 2025, Ý Nhi đã dành thời gian rèn luyện kỹ năng tiếng Anh, ứng xử và trình diễn. Cô cũng công bố dự án nhân ái mang tên "Heart To Head – Hành trình trái tim và khối óc", tập trung vào việc xây dựng và sửa chữa trường học, tặng tủ sách nhằm khuyến khích thói quen đọc sách cho trẻ em vùng cao. Ngoài ra, Ý Nhi còn hé lộ loạt trang phục sẽ mang đến cuộc thi, bao gồm trang phục dạ hội, Top Model và phần trình diễn "Dance of the World" lấy cảm hứng từ vùng núi rừng Tây Nguyên, mang đậm bản sắc dân tộc.

Về việc vẫn lựa chọn Ý Nhi đại diện Việt Nam thi Miss World sau những tranh cãi lúc đăng quang, bà Phạm Kim Dung cho hay: "Ý Nhi luôn khát khao thay đổi và hoàn thiện mình theo thời gian. Nếu ai từng có khoảng thời gian ở một mình ở nơi xa, từng trải qua những sóng gió sẽ hiểu được tâm tư của Ý Nhi. Suốt thời gian vừa qua, tôi và anh Nam, ekip cũng không dùng những lời động viên ướt át nào cả mà chỉ làm việc trên tinh thần công việc để xem Ý Nhi sẽ vực dậy như thế nào. Ý Nhi đã chứng minh bạn tự có thể đứng dậy, hiểu được trách nhiệm của mình và nỗ lực từng ngày. Mong Ý Nhi sẽ cố gắng hết sức mình, đang bên Úc nhưng Nhi vẫn nỗ lực tập thể lực và học tập để đến với Miss World. Mọi người cũng mong chờ sự xuất hiện của Ý Nhi ở Miss World".