Hoa hậu Vbiz âm thầm đám hỏi tại nhà nhưng suốt 1 năm không ai biết, hoá ra vì màn xử lý cao tay này

Minh Tú có cuộc tình tan - hợp rồi cuối cùng đi đến cái kết viên mãn với bạn trai người ngoại quốc. Cặp đôi có hôn lễ tại Đức, Việt Nam theo đúng các phong tục truyền thống của 2 bên gia đình. Thế nhưng, có một điều đặc biệt là Minh Tú tổ chức đám hỏi tại nhà riêng vào tháng 5/2023 nhưng mãi đến tháng 5/2024 cô mới chính thức công bố tin vui này. Minh Tú vốn là người nổi tiếng, nhà cô cũng nằm ở khu đông người qua lại thế nhưng không có bất kì thông tin, hình ảnh nào lộ ra ngoài trong suốt 1 năm đó khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Về sau này, trong vlog quay lại các hoạt động chuẩn bị cho ngày trọng đại, Minh Tú mới tiết lộ lý do giữ kín bưng được chuyện đã đám hỏi hoá ra là vì pha xử lý cao tay của mẹ.

Nữ siêu mẫu cho biết, theo dự tính của cô và ông xã Chris thì lễ hỏi và lễ cưới sẽ diễn ra vào tháng 12/2023, tuy nhiên sau khi biết rõ tình hình sức khoẻ của ba thì quyết định thay đổi kế hoạch. Trước tình hình gấp rút, chỉ có 10 ngày để chuẩn bị tất tần tật những công đoạn liên quan đến lễ hỏi. Lý do nữ siêu mẫu vội vàng tổ chức là sau khi đáp chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam, cô nhận được tin nhắn từ anh trai có nội dung: "Tú ơi, chắc là ba không ổn nữa đâu". Mẹ Minh Tú chia sẻ: "Khi đó Minh Tú đã nói với ba: 'Ba ráng đi, qua Tết con sắp đám cưới, ba ráng để có người dắt con giao cho chú rể'. Ba Tú mới nói: 'Chắc không kịp đâu, thấy vậy chứ không kịp đâu Tú ơi!'".

Minh Tú tổ chức lễ cưới với chồng Tây vào tháng 5/2023 nhưng suốt 1 năm không ai hay

Mọi hoạt động lễ ăn hỏi của Minh Tú đều diễn ra bên trong nhà, không có khách bên ngoài tham dự

Bên ngoài rạp, Minh Tú còn lắp rèm đỏ để tránh gây chú ý. Mẹ của cô thì "đánh lừa" hàng xóm nói rằng con gái tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới cho 2 vợ chồng

Biết rõ ước nguyện của ba là được chứng kiến con gái lên xe hoa, Minh Tú tổ chức lễ hỏi nhỏ gọn tại nhà. Để "đánh lạc hướng" những người xung quanh, mẹ cô phải nói dối là dựng rạp và cắm hoa để tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới ấm cúng trong gia đình cho 2 ông bà. Chính vì câu nói này của mẹ Minh Tú nên hàng xóm cũng không nghi ngờ về chuyện cô bí mật lên xe hoa. Ngoài ra, để tăng độ bảo mật tuyệt đối thông tin và hình ảnh, Minh Tú dùng một tấm rèm đỏ bao phủ cả mặt tiền căn nhà. Hình cô dâu chú rể cũng không được đặt trước cổng nhà như các đám cưới thông thường.

Trong lễ ăn hỏi, chồng Tây của Minh Tú mang trầu cau, sính lễ đến hỏi vợ đúng phong tục truyền thống. Khi đó mẹ Minh Tú đã hỏi chồng: "Hôm nay lễ đính hôn con mình anh thấy vui không?" ba cô đáp "Không phải một mình anh vui mà cả nhà cùng vui, ba thấy Chris vui vẻ và thoải mái vì lúc nào nhìn cũng cười hết". Minh Tú cũng thổ lộ: "Con chuẩn bị buổi lễ này rất là gấp vì con biết tình hình sức khỏe của ba và ngày này ba mẹ cũng đã chờ đợi lâu rồi. Con quyết định làm buổi lễ này để cho ba và mẹ an tâm".

Minh Tú chỉ có 10 ngày tổ chức đám hỏi vì muốn ba chứng kiến

Ba Minh Tú qua đời vào tháng 9/2023, ông chỉ dự lễ ăn hỏi chứ không kịp chứng kiến khoảnh khắc con gái bước vào lễ đường. Đám cưới của Minh Tú diễn ra vào tháng 4/2024. Sau đúng 1 năm, cô mới công bố hình ảnh lễ ăn hỏi và kèm lời xin lỗi vì đã không báo tin đến bạn bè, người hâm mộ. Cụ thể, Minh Tú nói: "Dù là hỉ sự nhưng trong một giai đoạn, một hoàn cảnh rất khó khăn với gia đình Minh Tú, khi mà sức khoẻ của ba ngày càng yếu đi. Cho nên, hỉ sự này Minh Tú đã làm trong thầm lặng, với chỉ 10 ngày để quyết định và thực hiện, nên đã không thể thông báo tin vui hay chia sẻ rộng rãi cùng anh chị em bạn bè ở thời điểm đó".

Bố Minh Tú hạnh phúc trong ngày vui của con gái, thế nhưng sau 4 tháng thì ông qua đời

Minh Tú là một trong những siêu mẫu hàng đầu của Việt Nam. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 2010 và nhanh chóng ghi dấu ấn với giải bạc tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, Minh Tú đại diện Việt Nam tham gia Asia's Next Top Model và xuất sắc đạt vị trí Á quân, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực người mẫu, Minh Tú còn thử sức trong vai trò huấn luyện viên cho các chương trình truyền hình thực tế như The Face Vietnam 2017, The Look Vietnam 2017, Miss International Queen Vietnam, góp phần đào tạo nhiều thế hệ người mẫu trẻ tài năng. Năm 2018, cô đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Siêu quốc gia và lọt vào Top 10 chung cuộc, đồng thời nhận danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á.

Minh Tú kết hôn với doanh nhân người Đức, Christopher Schnieders, vào tháng 4/2024 sau hơn một thập kỷ hẹn hò. Hiện tại, cô đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Từ sau khi đám cưới, Minh Tú chăm chỉ nấu ăn, cô quay vlog hài hước đăng lên trang cá nhân.

Minh Tú bật khóc trong ngày cưới khi nhắc đến người bố quá cố

Minh Tú gây xúc động khi dành riêng chỗ ngồi cho ba, đính hình ông ên di ảnh

Minh Tú nói: "Anh Chris là người không bao giờ hứa trước, anh chỉ làm thôi. Anh là người suy nghĩ đơn giản, tìm được những niềm vui bình dị và không mưu cầu nhiều, luôn thấy hiểu và ủng hộ vợ. Anh nói rằng anh hạnh phúc khi tôi hạnh phúc. Nhờ anh mà cuộc sống làm vợ với tôi đơn giản hơn rất nhiều, tôi được tự do làm những điều mình thích. Tôi thích tự tay nấu cơm cho anh ăn, tôi đi học cắm hoa vì anh thích ngắm hoa. Tôi tự nguyện làm những điều đó vì thấy hạnh phúc khi được chăm sóc người đàn ông của mình, chứ anh không hề đòi hỏi hay ép buộc. Tôi may mắn khi chọn được một người như vậy để đồng hành trong cuộc đời".