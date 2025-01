Hoa hậu Thùy Tiên nói tục trên phim

Sau khi tung ra teaser trailer, ekip sản xuất phim điện ảnh Chốt Đơn vướng phải tranh luận vì chi tiết nhân vật của Hoa hậu Thùy Tiên nói tục. Trong 1 cảnh quay, Thùy Tiên nói: "Tụi bây làm ăn cái q*** q** gì vậy. Làm ăn vậy thì nghỉ ** hết đi".

Dù biết rằng đây chỉ là lời thoại dùng cho phim ảnh nhưng khán giả vẫn thể hiện sự bất bình. Một số người nhận xét, Thùy Tiên dù gì cũng mang danh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, trước khi đóng phim cô nên cân nhắc xem hình tượng nhân vật có gây ảnh hưởng đến danh tiếng ngoài đời thực hay không. Thêm nữa, lời thoại nhạy cảm này không nên đến từ một người luôn gắn với hình ảnh Hoa hậu.

Thùy Tiên gây tranh cãi vì nói tục trong phim Chốt Đơn

Liên quan đến câu thoại trên, nhà thiết kế Đỗ Long mở lời đề nghị đạo diễn Bảo Nhân cắt dựng clip để tạo trên trên TikTok. Lúc này, Bảo Nhân mới cho biết lời thoại đó là Thùy Tiên tự thêm vào chứ không hề có trong kịch bản.

Bên cạnh ý kiến không hài lòng cũng có nhiều khán giả cho rằng đừng quá khắt khe với Thùy Tiên, bởi lẽ cô chỉ đang thực hiện công việc của diễn viên chuyên nghiệp. Phim là phim, đời là đời, không nên nhập nhằng, nhầm lẫn phim là đời thực rồi chỉ trích Thùy Tiên.

Trong phim Chốt Đơn, Thùy Tiên đảm nhận vai nữ chính Hoàng Linh, giám đốc công ty livestream đang trên đà phát triển LinkLive.

Thùy Tiên đóng vai Hoàng Linh

Quyền Linh đóng vai chú An

Sự xuất hiện của chú An (Quyền Linh), nhân viên mới của phòng livestream, chính là biến số mà Hoàng Linh không ngờ nhất. Chú An và Hoàng Linh xuất hiện với hai hình ảnh và cuộc sống đối lập. Chú An làm nghề chính là chạy xe ôm công nghệ và ở trong khu cư xá lao động giữa lòng Sài Gòn cùng những hoạt động bình dị thường ngày như ghé ngang cho bà Bình hàng xóm (Hồng Đào) ít thanh long, một tháng vài ba lần giúp thông cống.

Khi đến làm việc tại công ty LinkLive, chú An như lạc lõng giữa những nhân viên Gen Z trẻ tuổi và năng động. Còn Hoàng Linh được giới thiệu là một nữ sếp Gen Z trẻ tuổi, giàu có với cuộc sống có vẻ đủ đầy, hạnh phúc nhưng thông qua teaser cũng đã bắt đầu hé lộ rằng chính Hoàng Linh cũng đang lạc lõng trong cuộc sống của mình. Điều đó thể hiện qua tình huống khi Minh chồng cô (Khương Lê) lạnh nhạt và thờ ơ. Cả hai dường như đang lệch pha trong đời sống vợ chồng.

Phim Chốt Đơn dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 3/2025.