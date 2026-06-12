Hoa hậu Thiên Ân nhận "bão" chỉ trích vì phát ngôn "phản đề" môn Văn THPT 2026

Hiện Thiên Ân đã xóa bài viết gây tranh cãi nhưng khắp các diễn đàn mạng xã hội vẫn bàn tán về phát ngôn của nàng hậu.

Một trong những chủ đề được dư luận quan tâm trong kỳ thi THPT 2026 chính là đề thi Ngữ văn. Bên cạnh những phân tích về mức độ khó dễ của đề, một chia sẻ của Hoa hậu Thiên Ân bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi, thu hút hàng nghìn lượt tương tác chỉ trong thời gian ngắn.

Cụ thể, sau khi đề thi với câu nghị luận được công bố, Thiên Ân đã đăng tải dòng trạng thái trên Threads: "Làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam"? Sao phải làm Steve Jobs trong khi mình là mình mà? Có ai làm phản đề không giơ tay cho chị biết đi". Quan điểm của nàng hậu nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Phát ngôn về đề thi Văn của Thiên Ân

Ngay sau khi bài đăng của Thiên Ân được lan truyền, mạng xã hội nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến trái ngược. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng nàng hậu chỉ đang bày tỏ góc nhìn cá nhân trước đề thi năm nay. Theo những ý kiến này, việc liên tục sử dụng tên của các nhân vật nổi tiếng trong các đề thi, từ Steve Jobs đến nhiều hình mẫu thành công khác, đôi khi cũng khiến người trẻ đặt ra câu hỏi liệu có nhất thiết phải hướng đến việc trở thành một phiên bản tương tự ai đó hay không. Vì thế, họ cho rằng quan điểm của Thiên Ân không hoàn toàn vô lý và có thể xem như một cách tiếp cận khác đối với đề mở.

Tuy nhiên, không ít cư dân mạng nhận xét Thiên Ân đã hiểu chưa đúng tinh thần của đề thi. Nhiều ý kiến cho rằng cụm từ Steve Jobs Việt Nam được đặt trong dấu ngoặc kép nhằm mang tính biểu tượng, đại diện cho những người có tư duy đổi mới, sáng tạo và tạo ra giá trị đột phá cho xã hội, thay vì yêu cầu thí sinh bàn về việc trở thành bản sao của nhà sáng lập Apple.

Nhiều bình luận cho rằng đề bài đang hướng đến việc tìm giải pháp để nuôi dưỡng những tài năng có khả năng tạo nên các đột phá tương tự Steve Jobs, chứ không phải đặt vấn đề đánh mất bản sắc cá nhân hay trở thành một phiên bản khác của chính mình. Một số ý kiến còn nhận định nếu triển khai theo hướng mà Thiên Ân chia sẻ, bài làm rất dễ bị đánh giá là lạc đề hoặc xa trọng tâm nghị luận.

Cư dân mạng tranh cãi về quan điểm của Thiên Ân

Trước những tranh cãi ngày càng lan rộng, cư dân mạng phát hiện bài đăng ban đầu của Thiên Ân đã không còn hiển thị trên trang cá nhân. Dù vậy, việc xóa bài không khiến cuộc thảo luận hạ nhiệt. Trên nhiều diễn đàn, các ý kiến trái chiều vẫn liên tục xuất hiện, kéo theo hàng loạt tranh luận về cách hiểu đề và cách thể hiện quan điểm của người nổi tiếng trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, giữa lúc sự việc trở thành tâm điểm bàn tán, một bộ phận cư dân mạng còn đào lại những tranh luận xoay quanh Thiên Ân trong quá khứ, trong đó có phần thi ứng xử tại Miss Grand Vietnam 2022. Nhiều đoạn clip và bài viết cũ bất ngờ được chia sẻ trở lại, khiến tên tuổi của nàng hậu tiếp tục phủ sóng các nền tảng mạng xã hội trong suốt nhiều giờ qua. Hiện tại Thiên Ân chưa có thêm phát ngôn nào về câu chuyện tranh cãi.

Nàng hậu xóa bài đăng trên Threads sau làn sóng phản ứng

Thiên Ân trở thành tâm trên các diễn đàn mạng xã hội

Học vấn của Thiên Ân

Người đẹp sinh năm 2000 quê Long An đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 sau khi vượt qua hàng chục thí sinh tại mùa giải đầu tiên của cuộc thi. Chiến thắng của cô thời điểm đó nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả nhờ phong thái tự tin, khả năng thuyết trình và phần ứng xử được đánh giá cao. Sau đó, Thiên Ân trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2022 và lọt Top 20 chung cuộc.

Về học vấn, nàng hậu từng theo học tại THPT Thủ Thiêm (TP.HCM), sau đó trúng tuyển vào hệ cao đẳng ngành Quản trị khách sạn Trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2019. Tháng 3/2024, Thiên Ân nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng Trường Đại học Công nghiệp TPHCM. Thời điểm đó, một số ý kiến đặt câu hỏi vì sao Thiên Ân theo học từ năm 2019 nhưng đến năm 2024 mới được công nhận tốt nghiệp, trong khi theo quy chế, thời gian đào tạo là 3 năm.

Trước vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cho biết thời gian đào tạo chính khóa cao đẳng của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM trước đây là 3 năm. Tuy nhiên, trong quy chế đào tạo có quy định: "Sinh viên đã hết thời gian học tập tối đa nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp do chưa hoàn thành những học phần giáo dục quốc phòng - an ninh hoặc giáo dục thể chất hoặc chưa đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, công nghệ thông tin, trong thời hạn 3 năm tính từ thời hạn kết thúc học tập tại trường được hoàn thiện các điều kiện còn thiếu và làm hồ sơ xin xét tốt nghiệp quá hạn nộp cho đơn vị đào tạo để trình Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp".

"Theo quy định của Đại học Công nghiệp TPHCM, sinh viên muốn xét tốt nghiệp phải hoàn thành chương trình học, chứng chỉ Ngoại ngữ và chứng chỉ Tin học theo Thông báo số 55/TB-ĐHCN ngày 7 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng Đại học Công nghiệp TPHCM. Về phía Thiên Ân, cô đã nộp chứng chỉ TOEIC. Sau khi hậu kiểm chứng chỉ hợp lệ, nhà trường công nhận sinh viên Thiên Ân được tốt nghiệp", Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân nói thêm.

Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Công nghiệp TPHCM khẳng định sinh viên Thiên Ân đã hoàn thành chương trình học tín chỉ trước đó, không giống một số thông tin trên mạng cho rằng cô bị nợ môn, khó có khả năng tốt nghiệp.

Thiên Ân nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng Trường Đại học Công nghiệp TPHCM sau 5 năm

Ảnh: Threads, FBNV