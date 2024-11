Hoa hậu Thanh Thuỷ lên tiếng trước thông tin bí mật tổ chức lễ ăn hỏi ở Đà Nẵng

Không phải bất kì nghệ sĩ nào cũng thoải mái chia sẻ những câu chuyện phía sau ánh hào quang đến với công chúng, vì thế mà nhiều người khiến netizen "vỡ oà" khi đến một ngày đẹp trời đánh úp thông báo hỷ sự. Tuy nhiên, cũng có trường hợp các sao Việt bỗng dưng vướng tin đồn khó hiểu liên quan đến chuyện cưới hỏi. Như mới đây là trường hợp của Hoa hậu Quốc tế Thanh Thuỷ, sau khi đăng quang cô bị tung tin đã bí mật ăn hỏi tại Đà Nẵng. Thông tin này xuất phát từ một netizen tự nhận là hàng xóm của Thanh Thuỷ, cho biết lễ ăn hỏi này diễn ra kín đáo, riêng tư.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi với tư cách là Hoa hậu Quốc tế, Thanh Thuỷ khẳng định hiện tại chưa có ý định, không nôn nao chuyện kết hôn mà chỉ muốn tập trung vào học tập và sự nghiệp. Trước câu hỏi liên quan đến "đám hỏi bí mật" kia, Thanh Thuỷ bật cười phủ nhận: "Thuỷ nghĩ là không cần phải lên tiếng đâu vì mọi người đều biết đó chỉ là những câu đùa vui của khán giả dành cho mình. Mọi người thật sự rất lầy luôn đó".

Clip: Hoa hậu Thanh Thuỷ trải lòng chuyện tình cảm hiện tại, hứa khi cưới sẽ công khai

Thanh Thuỷ chính thức lên tiếng về thông tin ăn hỏi bị lan truyền sau đăng quang quốc tế

Vào ngày Thanh Thuỷ về Việt Nam, hình ảnh 1 bạn fan mang giấy đăng ký kết hôn to như poster đến chào đón cũng gây xôn xao. Cô lên tiếng với chúng tôi: "Đó là vào một buổi sáng thứ 2 rất đẹp trời, khi Thuỷ nhìn xuống các bạn fan đang chạy xe máy ở dưới thì đập vào mắt Thuỷ là tờ giấy kết hôn này. Khi đó, Thuỷ không nhớ ra là mình đã ký tên và ghi nét chữ của mình lên đó từ khi nào. Thuỷ nhớ Thuỷ đã nói: 'Ký hồi nào vậy?', sau đó về nhà mọi người mới lục lại cho Thuỷ xem thì mới biết mình đã ký ở sân bay vào hôm lên đường đến Nhật Bản. Khi đó, có một bạn đã đưa cho Thuỷ 1 giờ giấy A4 thôi, chứ không to như vậy đâu, tôi đã viết vui vui lên đó. Thuỷ không biết vì sao khi Thuỷ về bạn ấy lại in ra to thế này và mang đi khắp các tuyến đường ở TP.HCM (Cười)".

Thanh Thuỷ bất ngờ khi người hâm mộ mang giấy đăng ký kết hôn "độc lạ" diễu hành khắp đường phố để chào đón cô trở về

Về mẫu hình bạn trai và chuyện tình cảm, Thanh Thuỷ thổ lộ: "Thuỷ thích một người tinh tế, cao bằng hoặc hơn Thuỷ, quan tâm tới Thuỷ cũng như là ba mẹ. Và đặc biệt, người này không chênh lệch tuổi quá nhiều so với Thuỷ. Thuỷ nghĩ những mối quan hệ của Thuỷ nên được giữ bí mật. Nhưng nếu có ý định làm đám cưới thì Thuỷ sẽ công khai".

Trước thềm lên đường chinh chiến, Thanh Thủy cũng có phát ngôn gây chú ý liên quan đến chuyện lấy chồng. Cụ thể, trên sân khấu trao sash, CEO Phạm Kim Dung nói rằng nàng hậu Việt nào thi Miss International về cũng "dính cái huông" lấy chồng. Lúc này, Thanh Thủy bất ngờ trả lời với bà Phạm Kim Dung: "Dạ theo con biết đại diện Việt Nam thi Miss International ai cũng đi lấy chồng nhưng Hoa hậu Quốc tế thì chưa".

Thanh Thuỷ hứa hẹn khi nào có dự định kết hôn, cô sẽ chia sẻ niềm vui với công chúng

Liên quan đén dự định trong thời gian đương nhiệm, Thanh Thuỷ nói: "Dự định thì rất nhiều ý tưởng đang nảy số trong đầu Thuỷ lúc này. Ví dụ như tiếp tục sứ mệnh của Hoa hậu Việt Nam, song song với đó là Hoa hậu Quốc tế thì Thuỷ sẽ tiếp tục dự án nước sạch của mình ở các nơi bị ngập mặn. Thêm vào đó là các dự án dành cho du học sinh Việt Nam và người định cư ở Nhật Bản".