Hoa hậu Ngọc Châu thông báo tang sự: Khánh Vân, Thủy Tiên cùng dàn sao Việt xót xa chia buồn

Chiều 13/8, Hoa hậu Ngọc Châu thay ảnh đại diện trang cá nhân thành hình ảnh hoa sen trên nền đen. Đồng thời, công ty quản lý của người đẹp cũng thông báo tạm dừng các hoạt động công việc của nàng hậu do gia đình cô đang trải qua nỗi mất mát to lớn. Được biết, mẹ của Hoa hậu Ngọc Châu vừa qua đời do tai nạn giao thông.

Ngay khi nhận tin, nhiều hoa hậu, á hậu, nghệ sĩ và những người nổi tiếng khác trong showbiz Việt đã bày tỏ nỗi xót xa và động viên Ngọc Châu trước nỗi đau này.

Hoa hậu Ngọc Châu và mẹ

Nhiều sao Việt gửi lời chia buồn và động viên nàng hậu khi hay tin

Ngọc Châu sinh năm 1994 tại Tây Ninh. Cô là Quán quân chương trình Vietnam's Next Top Model 2016, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018 và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Ba của Ngọc Châu qua đời khi cô mới 5 tuổi. Mẹ của người đẹp - bà Đặng Thị Gái (SN 1962) đã một mình bươn chải nuôi các con khôn lớn. Khi Ngọc Châu thành danh, cô thường xuyên nhắc về mẹ và cùng bà xuất hiện trong một số sự kiện. Khán giả cũng dành nhiều sự yêu quý cho mẹ của Ngọc Châu bởi sự hiền lành, chất phác của bà.