Mẹ Hoa hậu Ngọc Châu đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông

Trưa 13/8, nguồn tin từ bạn bè xác nhận với chúng tôi bà Đặng Thị Gái - mẹ ruột Hoa hậu Ngọc Châu đột ngột qua đời ở tuổi 62 vì tai nạn giao thông xảy ra tại quê nhà ở Tây Ninh. Sau đó, Ngọc Châu cũng đã thay ảnh đại diện màu đen để thông báo tin buồn của gia đình. Nhiều sao Việt như Nam Cường, Khánh Vân, Thủy Tiên, Hương Ly... đồng loạt gửi lời tiễn biệt, ai cũng đau lòng trước sự ra đi bất ngờ của mẹ Hoa hậu Ngọc Châu.

Phía Miss Cosmo Vietnam cũng đưa ra thông báo hủy tất cả các lịch trình của Ngọc Châu để cô toàn tâm lo tang sự cho mẹ. Miss Cosmo Vietnam cho hay: "Với lòng tiếc thương vô hạn, đại diện cho Hoa hậu Ngọc Châu, công ty quản lý - Unimedia xin thông báo đến các đối tác và quý khán giả gia đình Hoa hậu Ngọc Châu vừa trải qua một mất mát vô cùng to lớn. Trong thời gian này, Hoa hậu Ngọc Châu xin phép tạm dừng mọi hoạt động và tạm hoãn các kế hoạch đã định, để dành thời gian ở bên gia đình trong giai đoạn khó khăn này.

Ngọc Châu thành thật xin lỗi các đối tác và quý khán giả vì sự gián đoạn không mong muốn. Rất hy vọng sẽ nhận được sự cảm thông và thấu hiểu từ quý vị. Công ty quản lý và Hoa hậu Ngọc Châu sẽ thông báo đến quý đối tác và khán giả những cập nhật về lịch trình sau thời gian này, một lần nữa xin cảm ơn sự chia sẻ của Quý vị".

Mẹ Ngọc Châu qua đời vì gặp tai nạn giao thông gần nhà

Hoa hậu Ngọc Châu đổi ảnh đại diện để báo tin buồn

Ngọc Châu được công chúng biết tới với nhiều danh hiệu trên các sân chơi nhan sắc: Quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2019 và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Ngọc Châu sinh ra trong một gia đình bình thường ở nông thôn, ba qua đời khi cô 5 tuổi, em trai 10 tháng tuổi và chị gái tròn 10 tuổi. Suốt từng ấy năm, mẹ Ngọc Châu một mình vừa làm việc vừa chăm sóc và nuôi dạy các con. Bà từng có thời gian trồng mía, sau đó vì thua lỗ nên chuyển sang thuê đất trồng mì, cao su để kiếm đủ kinh tế nuôi 3 con.

Hoa hậu Ngọc Châu từng chia sẻ về tuổi thơ thiếu thốn nhưng hạnh phúc vì luôn có mẹ bên cạnh: "Châu còn nhớ có buổi trời mưa rất lớn, lúc đó mình rất là sợ và mình ngồi trên một cái võng nhỏ nhỏ nằm cạnh bàn thờ của ba. Khi đó mình khóc rất nhiều. Một lúc sau đó, mình thấy mẹ từ xa chạy hớt ha hớt hải vào nhà, ôm lấy mình an ủi. Mẹ cũng hiểu mình rất sợ tiếng sấm, tiếng mưa. Dù mưa lớn đến cỡ nào mẹ cũng chạy về thật nhanh để an ủi. Thương mẹ, mất rất lâu mẹ mới chấp nhận sự thật và mạnh mẽ vượt qua để an nhiên như thời điểm hiện tại".

Mẹ của Ngọc Châu thường mặc chiếc "áo vía" khi xuất hiện vì bà tin rằng bộ trang phục này sẽ mang lại may mắn cho con gái trong những cuộc thi quan trọng

Ngọc Châu từng xuất hiện cùng mẹ trong chương trình Road To Miss Universe, khi đó cô và mẹ cùng lái xe máy đi thăm mộ người ba quá cố. Đối với cô, mẹ là người nuôi dưỡng, bạn đồng hành tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho cô viết tiếp những hành trình mới của cuộc đời. Ngọc Châu rưng rưng nói về mẹ: "Bây giờ Châu chỉ quan tâm cho sức khỏe mẹ nhiều nhất. Mình muốn bản thân có thể quan tâm và chăm sóc cho mẹ nhiều hơn".

Lúc sinh thời, mẹ Ngọc Châu cũng được nhiều đồng nghiệp của con gái yêu mến, gọi thân quen là "má Bảy".

Ngọc Châu mặc đồ bộ, về thăm mộ ba trước khi lên đường thi quốc tế

Ngọc Châu từng chia sẻ chỉ mong mẹ khỏe mạnh, bình an để cô được báo hiếu