Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chúc mừng sinh nhật ông xã thiếu gia, Thuỳ Tiên nhận xét 1 câu ai cũng tán đồng

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã chia sẻ lên trang cá nhân lời chúc mừng sinh nhật ông xã thiếu gia. Người đẹp hạnh phúc chia sẻ: "Save the best for the last. Chúc mừng sinh nhật bạn trong hình, chúc bạn tuổi mới bớt khó tính, luôn vui vẻ, nhiều sức khoẻ và thành công mới. Cùng nhau đón chờ những điều tuyệt vời phía trước nha".

Cùng với lời chúc mừng sinh nhật là hình ảnh ngọt ngào của cả hai vợ chồng trong chuyến du ngoạn gần đây. Phía dưới, Hoa hậu Ngọc Hân cũng hé lộ cô chính là "phó nháy" cho cặp đôi.

Dưới phần bình luận, nhiều fan hâm mộ và bạn bè của Đỗ Mỹ Linh cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật kèm lời khen ngợi tình cảm ngọt ngào của cả hai. Hoa hậu Thùy Tiên cũng gây chú ý vì bình luận dễ thương của mình. Cô nàng chia sẻ: "Đẹp đôi quá trời rồi" và Đỗ Mỹ Linh cũng nhanh tay trả lời lại vô cùng hài hước: "Lâu lâu em mới nói được câu ô kê dị".