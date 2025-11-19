Hóa đơn điện nước tăng 25%, tôi mới biết 3 thói quen nhỏ trong nhà đang khiến mình mất thêm cả triệu mỗi tháng

Tôi ngồi lại, mở ứng dụng theo dõi chỉ số và bắt đầu kiểm tra từng thiết bị, từng thói quen trong nhà. Và thật bất ngờ: 3 thói quen nhỏ, tưởng vô hại, lại là lý do khiến tôi mất hơn 1–1,2 triệu đồng/tháng mà không hay.

Thói quen 1: Để thiết bị ở chế độ “standby” 24/7

Tivi – máy giặt – lò vi sóng – máy lọc nước – robot hút bụi… không hề tắt hẳn, mà chỉ để ở trạng thái nghỉ.

Tôi biết standby có tốn điện, nhưng không ngờ tốn đến mức này:

- Một chiếc tivi ở chế độ nghỉ có thể tiêu tốn 10–15W/giờ

- Lò vi sóng để “sleep” ăn 3–5W

- Máy lọc nước nóng lạnh tiêu 30–60W dù không lấy nước

- Robot hút bụi cắm sạc liên tục mỗi ngày ăn thêm 25–30W

Khi cộng lại toàn bộ thiết bị, tôi choáng: → Khoảng 180.000–220.000đ/tháng tiền điện chỉ để nuôi… sự lười bấm nút tắt.

Tôi làm gì?

- Dùng ổ điện có nút bật/tắt.

- Chỉ cắm máy lọc nước 6–8 giờ/ngày, đủ làm nóng.

- Rút sạc robot, chỉ cắm trước khi dùng.

Một thay đổi nhỏ – tiền điện giảm ngay gần 200.000đ.

Thói quen 2: Rửa chén, rửa rau và tắm với nước chảy liên tục

Nhà tôi dùng đồng hồ nước giá bậc thang, chỉ cần vượt một ngưỡng là tiền đội lên gần 40–50%. Và đây là nơi tôi “rơi tiền” ngu nhất.

Tôi có thói quen:

- Rửa rau dưới vòi nước chạy, không ngâm

- Rửa chén từng cái dưới vòi mở

- Tắm bằng việc mở vòi liên tục

Mỗi lần rửa chén như vậy tốn khoảng 30–50 lít nước. Một ngày 2 lần là 100 lít. Một tháng: 3.000 lít.

Tương tự, việc rửa rau mỗi sáng tốn thêm 300–500 lít/tháng.

Tổng cộng: gần 3,5–4 m³ nước, tương đương 150.000–180.000đ/tháng.

Nhưng chưa hết. Máy nước nóng chạy lâu gấp đôi, khiến tiền điện cũng tăng theo 300.000–350.000đ/tháng.

Tôi làm gì?

- Ngâm – rửa theo thau.

- Dùng vòi xịt áp lực để rửa nhanh hơn.

- Tắm theo chu trình: xả ướt – khóa vòi – xà phòng – xả sạch.

Sau 1 tháng, hóa đơn nước giảm gần 20%, điện giảm thêm vài trăm nghìn.

Thói quen 3: Điều hòa chạy 24–26°C suốt cả buổi tối

Nhà tôi có trẻ nhỏ nên tôi luôn để điều hòa 26°C, nghĩ rằng nhiệt độ vừa mát vừa tiết kiệm. Nhưng thực tế, đó là điểm “ăn điện” ngọt ngào nhất.

Theo kỹ thuật viên điện lạnh, các máy inverter chạy ổn định nhất ở 27–28°C, và tiết kiệm hơn 10–20% so với mức 24–26°C.

Nhưng lý do khiến hóa đơn của tôi tăng mạnh lại nằm ở chỗ khác: → Tôi không bật chế độ Dry và không sử dụng quạt kết hợp, khiến máy phải chạy compressor liên tục.

Kết quả: chỉ phòng ngủ đã “ăn” gần 800.000đ điện/tháng.

Tôi làm gì?

- Chuyển hẳn sang 27°C + quạt gió nhẹ.

- Bật Dry 30 phút đầu để khử ẩm (nhà Hà Nội độ ẩm cao).

- Tắt máy lạnh 10–15 phút trước khi ngủ.

Sau đúng một tháng, tiền điện giảm 350.000đ, mà phòng vẫn mát dễ chịu.

Điều tôi rút ra sau cú tăng hóa đơn

Tôi từng nghĩ: tiền điện nước tăng là do giá tăng, do mùa nóng, do dùng nhiều hơn. Nhưng không phải.

Hóa đơn tăng là vì thói quen của chính mình. Những thứ nhỏ, lặp lại mỗi ngày, âm thầm ăn vào ngân sách.

Khi sửa từng thứ một, tôi mới thấy: Tài chính không chỉ là chuyện kiếm thêm, mà còn là chuyện không để tiền chảy đi vô nghĩa.