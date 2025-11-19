Máy giặt rung lắc như "lên đồng": Ngày trước tôi sợ hãi, bây giờ tự xử ngon lành

Máy giặt rung lắc, nhảy nhót mỗi lần giặt chắc hẳn là tình trạng mà nhiều người từng gặp. Trước đây tôi cũng sợ hãi, cứ nhìn máy rung là lo lắng, tưởng phải gọi thợ sửa hoặc hỏng hóc gì đó. Nhưng thực tế, hầu hết các trường hợp đều có thể tự xử lý tại nhà mà không cần tốn kém gì cả. Sau nhiều lần thử nghiệm, tôi nhận ra chỉ cần kiểm tra 5 điểm sau, máy giặt sẽ ổn định trở lại.

1. Kiểm tra các ốc vít vận chuyển

Máy giặt mới thường có 4 ốc vít ở mặt sau, gọi là ốc vận chuyển. Nhiệm vụ của chúng là giữ cố định lồng giặt trong quá trình vận chuyển, tránh rung lắc gây hỏng. Nếu bạn quên tháo những ốc này, khi máy vận hành, motor quay lồng giặt nhưng ốc còn kẹp, cả máy sẽ rung dữ dội. Tôi từng quên, và kết quả là máy rung như lên đồng. Giải pháp là tháo các ốc này ra, cất cẩn thận để khi chuyển nhà còn dùng lại.

2. Chỉnh mức cân bằng của chân máy

Máy giặt không đặt trực tiếp lên sàn như một khối, mà có bốn chân như bàn. Chân trước thường có thể điều chỉnh cao thấp. Trước khi giặt, bạn hãy vặn điều chỉnh từng chân, vừa điều chỉnh vừa nhấn vào các góc phía trên của máy để kiểm tra. Nếu vẫn rung, vặn thêm chân cho chắc. Khi máy hoạt động, rung lắc vẫn xảy ra một chút, nhưng nếu cân bằng tốt, mức rung sẽ được hạn chế. Thỉnh thoảng bạn nên kiểm tra và điều chỉnh lại để chân máy không bị lỏng.

3. Chú ý lượng quần áo cho vào máy

Bạn đã bao giờ để cả mớ quần áo vượt quá sức chứa chưa? Máy giặt sẽ rung nếu quá nặng. Thường không nên vượt quá 2 phần 3 dung tích lồng giặt. Ngược lại, nếu cho quá ít quần áo, chỉ dưới 1 phần 3 sức chứa, nước sẽ dư thừa so với lượng quần áo, dẫn đến lồng giặt rung mạnh do nước dồn sang một bên. Tôi học được rằng cân bằng lượng quần áo vừa đủ là yếu tố quan trọng để máy vận hành êm.

4. Sắp xếp quần áo cân đối và không nhồi chặt

Với máy giặt lồng xoay, cách sắp xếp quần áo cũng ảnh hưởng nhiều. Tôi từng bỏ cả đống áo vào lồng, không trải đều, kết quả là lồng nghiêng một bên khi quay. Quần áo cần được xếp tản ra, giữ độ lỏng và trải đều quanh lồng. Không nên nhồi chặt, vì nước không thấm vào bên trong quần áo và còn tích tụ trên đỉnh lồng, khiến máy rung mạnh hơn.

5. Lưu ý khi giặt quần áo đã ướt hoặc ngâm sẵn

Nhiều người hay giặt quần áo đã ngâm trước hoặc quá ướt, tôi cũng từng như vậy. Máy lúc này dễ rung hơn do quần áo ướt khó sắp xếp cân bằng và máy tự tính nước sai. Nước nhiều trong lồng là nguyên nhân chính khiến máy rung. Giải pháp là trải quần áo ra trước khi cho vào, đặt cân đối và chọn mức nước thủ công thay vì dùng chế độ tự động. Nếu bạn muốn ngâm, tốt nhất dùng luôn chế độ ngâm của máy, không ngâm riêng bên ngoài.