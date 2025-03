Hòa Bình: Nhân viên Agribank báo công an ngăn người phụ nữ chuyển khoản 400 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

Trong quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng phát hiện dấu hiệu bất thường từ bà H. và nghi bà đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, nên đã báo cho Công an phường Phương Lâm.

Công an và nhân viên ngân hàng ngăn chặn kịp thời một phụ nữ chuyển 400 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo. (Nguồn: CACC)

Qua làm việc, bà H. cho biết trước đó có 1 đối tượng tự xưng là cán bộ Công an thông báo bà có liên quan đến tổ chức tội phạm ma túy. Đối tượng này yêu cầu bà H. phải nộp số tiền 400 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp để chứng minh mình vô tội.

Đối tượng này cũng yêu cầu bà H. không được báo cho bất cứ ai, nếu để lộ sẽ bị bắt. Do tâm lý hoảng loạn, lo sợ bị bắt nên bà H. đã đến ngân hàng để chuyển tiền cho đối tượng.

Xác định đây là hành vi của đối tượng lừa đảo, Công an phường Phương Lâm phân tích và giải thích để bà H. nhận thức được phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, hành vi lừa đảo đã bị ngăn chặn, tài sản của bà H. được đảm bảo an toàn.

Cơ quan công an đề nghị người dân cần cảnh giác, đồng thời tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn tội phạm lừa đảo qua không gian mạng, tránh mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc thông báo qua Công an địa phương; lực lượng Công an tuyệt đối không gọi điện thoại yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra. Người dân khi nhận được các cuộc gọi điện thoại có dấu hiệu bất thường, cần đến cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo và được hướng dẫn cụ thể, không làm theo đề nghị của các cá nhân, tổ chức khi chưa xác thực danh tính.