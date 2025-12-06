Hộ kinh doanh lưu ý: Mức phạt khi không đăng ký hoặc chậm đăng ký hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa giới thiệu bộ Tài liệu hướng dẫn Hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi từ mô hình nộp thuế khoán sang phương pháp kê khai và từng bước phát triển lên doanh nghiệp.

Trong đó, nội dung về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được xem là một yêu cầu trọng tâm nhằm nâng cao mức độ minh bạch, chủ động và tuân thủ pháp luật thuế của hộ kinh doanh trong bối cảnh toàn hệ thống sẽ chuyển sang kê khai từ năm 2026.

Theo tài liệu, việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền mang lại nhiều lợi ích thiết thực như tiết kiệm thời gian, chi phí, tăng tính chủ động khi kinh doanh, đồng thời giúp minh bạch hóa dữ liệu, hỗ trợ quá trình tra cứu, kê khai, nộp thuế và lập báo cáo tài chính được thuận tiện hơn.

Việc này cũng góp phần nâng cao uy tín đối với khách hàng, đặc biệt phù hợp với các mô hình như bán lẻ, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vận tải hành khách, dịch vụ vui chơi giải trí. Riêng đối với hộ kinh doanh, điều kiện áp dụng được đặt ra theo nguyên tắc đáp ứng từ một trong ba tiêu chí: doanh thu khoán trên 1 tỷ đồng/năm, chuyển sang phương pháp kê khai hoặc đang sử dụng máy tính tiền.

Tuy nhiên, cùng với yêu cầu triển khai, cơ quan thuế cũng đưa ra quy định xử phạt đối với các trường hợp không đăng ký hoặc chậm đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.

Với hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc nhưng không đăng ký, mức phạt cho hành vi lập sai loại hóa đơn là từ 2 triệu đến 4 triệu đồng; còn hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bị phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng.

Trường hợp hộ đã đăng ký nhưng không kết nối, không truyền dữ liệu hoặc chưa sử dụng đầy đủ hóa đơn điện tử từ máy tính tiền theo quy định từ năm 2024 trở về trước, mức phạt cũng được áp dụng trong khung từ 2 triệu đến 4 triệu đồng.

Theo cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền khi sử dụng phải đảm bảo đủ các thông tin theo quy định, gồm tên, địa chỉ và mã số thuế của người bán, thời điểm lập hóa đơn, mã của cơ quan thuế để phục vụ truy xuất dữ liệu, cùng các thông tin về hàng hóa, dịch vụ như tên, đơn giá, số lượng và tổng giá thanh toán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Thông tin người mua chỉ được ghi khi người mua yêu cầu và có thể bao gồm tên, mã số thuế, địa chỉ hoặc số điện thoại.

Cơ quan thuế cũng lưu ý hộ kinh doanh cần xuất hóa đơn ngay tại thời điểm bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và truyền dữ liệu hóa đơn điện tử ngay khi lập để tránh phát sinh vi phạm dẫn đến xử phạt. Việc tuân thủ đầy đủ các quy định này không chỉ giúp hộ kinh doanh giảm thiểu rủi ro pháp lý mà còn tạo nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi sang mô hình kê khai minh bạch trong thời gian tới.