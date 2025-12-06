Cảnh báo mới tới người dùng Facebook

Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động trên mạng. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như "Visa bao đậu", "chi phí thấp" để dụ dỗ nạn nhân đăng ký, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, ngày 2/12/2025, Công an phường Khương Đình, TP. Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của anh P (SN: 1983; trú tại Hà Nội) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt gần 600 triệu đồng khi đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng.

Anh P cho biết, do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nước ngoài, anh có lên Facebook tìm hiểu các trang quảng cáo hấp dẫn như "Visa bao đậu", "chi phí thấp". Khi liên hệ, đối tượng yêu cầu anh phải chứng minh tài chính để làm hồ sơ xuất khẩu lao động.

Do chủ quan, anh P đã chuyển gần 600 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, đối tượng đã chặn liên lạc với anh P. Phát hiện mình bị lừa đảo, nạn nhân đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Không tin vào các lời mời chào, tuyển dụng đi làm việc ở nước ngoài qua mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng.

- Không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ cho người lạ.

- Khi có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, hãy liên hệ trực tiếp các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép.

- Nếu phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, giải quyết theo quy định của pháp luật.