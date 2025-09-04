Hộ kinh doanh lưu ý: Cục Thuế gửi văn bản hoả tốc liên quan nhiều vấn đề về hoá đơn điện tử

Theo công văn, yêu cầu cấp bách này nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 88/CD-TTg ngày 12/6/2025. Cục Thuế nhấn mạnh các địa phương phải tiếp tục đôn đốc doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, kiên quyết không để tình trạng trì trệ hay bỏ sót đối tượng thuộc diện bắt buộc. Đồng thời, Cục Thuế yêu cầu báo cáo kết quả triển khai theo từng giai đoạn, đảm bảo lộ trình: trước ngày 08/9/2025 phải hoàn tất khảo sát chi phí lắp đặt và tình hình sử dụng; trước ngày 15/9/2025 phải có danh sách đầy đủ các cơ sở chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Công văn cũng nhấn mạnh, công tác tuyên truyền cần được triển khai mạnh mẽ hơn nữa: từ niêm yết thông tin tại điểm kinh doanh, phối hợp với UBND xã, phường, cơ quan truyền thông địa phương cho đến việc thiết lập đường dây nóng, kênh hỗ trợ trực tuyến (email, Zalo...). Cán bộ thuế được yêu cầu trực tiếp đến chợ, cửa hàng, cơ sở sản xuất để hướng dẫn, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ các hộ kinh doanh lớn tuổi, gặp khó khăn khi tiếp cận công nghệ. Nội dung hỗ trợ bao gồm cài đặt phần mềm, thao tác lập hóa đơn, cũng như xử lý lỗi phát sinh trong thực tế.

Cục Thuế yêu cầu các địa phương lập kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tuân thủ, đối chiếu doanh thu kê khai với doanh thu trên hóa đơn nhằm kịp thời phát hiện hành vi vi phạm. Trường hợp hộ, cá nhân cố tình không xuất hóa đơn dù đã được hướng dẫn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, danh sách hộ kinh doanh tiềm năng phát triển lên doanh nghiệp cũng phải được đưa vào diện quản lý chặt, vừa hỗ trợ chuyển đổi, vừa nâng cao tính minh bạch.

Số liệu phân tích cho thấy, một số địa phương vẫn có tỷ lệ hộ kinh doanh cần rà soát cao như Lạng Sơn (57%), Quảng Ngãi (50%), Vĩnh Long (47%), Gia Lai (41%), Hưng Yên (40%)… Trong khi đó, tỷ lệ người nộp thuế đã đăng ký nhưng chưa sử dụng hóa đơn điện tử còn thấp hơn mức trung bình 69% ở nhiều tỉnh, thành như Đồng Nai (36%), Lạng Sơn (52%), Phú Thọ (54%), TP.HCM (60%), Hà Nội (63%)… Cục Thuế cảnh báo nếu không quyết liệt, sẽ khó đạt mục tiêu 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền trong năm 2025.

Trong văn bản, Cục Thuế giao rõ trách nhiệm cho từng địa phương, yêu cầu khẩn trương hoàn tất mọi nhiệm vụ trước các hạn chót tháng 9. Trường hợp phát sinh vướng mắc, các địa phương phải báo cáo kịp thời để được hướng dẫn xử lý.

"Đảm bảo 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền thực hiện đúng quy định, không để chậm trễ, bỏ sót", công văn của Cục Thuế nhấn mạnh.