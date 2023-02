Hộ chiếu gắn chíp điện tử cấp từ 1/3 có hình dáng thay đổi như thế nào?

Bộ Công an vừa ra thông tin kể từ ngày 01/3/2023 sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử cho công dân Việt Nam theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Hình thức của hộ chiếu gắn chíp điện tử có gì khác với hộ chiếu phổ thông cũ? Theo thông tin từ Bộ công an, hình thức của hộ chiếu gắn chíp cơ bản giống với hộ chiếu không gắn chíp điện tử.

Cụ thể, bìa của hộ chiếu có màu xanh tím than, các trang trong hộ chiếu là cảnh đẹp đất nước, di sản văn hóa Việt Nam. Toàn bộ nội dung, hình ảnh in trong hộ chiếu được thực hiện bằng công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo an, chống nguy cơ làm giả và đạt tiêu chuẩn ICAO.

Mẫu hộ chiếu có gắn chíp điện tử do Bộ Công an triển khai từ 1/3/2023 (Ảnh: Bộ Công an)

Hộ chiếu màu xanh tím than không gắn chíp trước đó (Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ)

Điều khác biệt của hộ chiếu gắn chíp điện tử là ở trang bìa đầu tiên của cuốn hộ chiếu có biểu tượng chíp điện tử. Chíp điện tử được đặt tại trang bìa sau của cuốn hộ chiếu để lưu trữ thông tin nhân thân và thông tin sinh trắc học của người được cấp hộ chiếu (gồm ảnh mặt, vân tay…) và chữ ký số của cơ quan cấp hộ chiếu.

Nhiều người thắc mắc về việc hộ chiếu không gắn chíp điện tử có còn được dùng không? Thông tin về vấn đề này, Bộ Công an khẳng định cả 2 loại hộ chiếu có gắn chíp điện tử và không có chíp điện tử được sử dụng song hành chứ không bắt buộc phải đổi sang hộ chiếu có gắn chíp.

Với những người mới nộp hồ sơ thì có quyền được lựa chọn cấp hộ chiếu không gắn chíp điện tử hoặc cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử.