HLV Yoga Jessica Diễm: “Yoga đã thay đổi cuộc đời tôi”

Thế nào là một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa? Đối với một số người, điều đó là đạt được thành tựu to lớn trong việc, với một số người khác, cuộc sống sẽ ý nghĩa khi trở nên giàu có, hay có người lại khát khao sự nổi tiếng. Nhưng bạn hoàn toàn có thể sống một cuộc đời bình dị vẫn trọn vẹn khi bạn biết tận hưởng từng giây phút của cuộc sống và hoàn thiện bản thân tốt đẹp hơn mỗi ngày. Đây chính là những thông điệp tích cực mà HLV Yoga Jessica Diễm đang gửi đến bằng tấm gương phản chiếu của chính mình.

Chân dung nữ HLV yoga Jessica Diễm

Nếu quan tâm đến Yoga và lối sống lành mạnh, chắc các bạn sẽ đôi lần được giới thiệu đến với "Daily yoga with Jessica" - Kênh chia sẻ các bài tập Yoga của cô gái xinh đẹp Diễm Thùy hay còn gọi là Jessica Diễm. Jessica cho thấy sức ảnh hưởng không nhỏ khi sở hữu lượng lớn người theo dõi tại các mạng xã hội: 330k lượt theo dõi trên Facebook, 56,5k người đăng ký trên Youtube và 368.7k người follow trên TikTok. Các video hướng dẫn bài tập yoga hay chia sẻ về chế độ ăn uống lành mạnh của Jessica Diễm đều nhận được lượt tương tác tích cực và bàn luận sôi nổi của người xem.



Thân hình siêu chuẩn của Jessica Diễm

Mọi người biết đến Jessica như hình mẫu một người phụ nữ hiện đại thành công. Cô tỏa sáng nhờ vẻ quyến rũ toát ra từ thần thái tự tin, từ khuôn mặt rạng rỡ, từ cơ thể chuẩn không một chút mỡ thừa. Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng, Jessica đã từng có một hình thể nặng nề với cân nặng hơn 52kg, luôn thiếu tự tin vì khuôn mặt nổi đầy mụn. Khi nhìn lại phiên bản cũ của nhiều năm về trước của Jessica, chúng ta chỉ có thể cảm thán rằng: "Không gì là không thể nếu bạn thực sự nỗ lực".



Yoga mang đến cho Jessica những điều tích cực

8 năm trước, Jessica Diễm được bạn tặng một thẻ tập yoga và cơ duyên này đã hướng cuộc đời cô sang một bước ngoặt lớn: "Đến với Yoga, mình cảm nhận được thân thể, kết nối được trí óc, tâm hồn với cơ thể của chính mình. Càng tập, mình càng biết ơn cơ thể và chăm sóc tốt hơn cho bản thân bằng cách thay đổi thói quen ăn uống, đồng thời tập thiền tập thở và cân bằng mọi hoạt động trong cuộc sống một cách tốt hơn''.



Đến với yoga, Jessica cảm thấy bản thân thay đổi tốt đẹp hơn mỗi ngày. Từ việc cơ thể khỏe mạnh hơn, ít ốm vặt như trước. Đến việc giảm cân, dáng vóc trở nên săn chắc, ngoại hình được nâng cấp trẻ trung và tươi mới hơn nhiều. Yoga không chỉ giúp Jessica lột xác mà còn mang đến cơ hội nghề nghiệp giúp Jessica lan tỏa những điều tích cực đến mọi người.

Ban đầu Jessica chỉ đăng tải những bài tập yoga mà cô hướng dẫn cho mẹ lên Tiktok, không ngờ những video này được sự hưởng ứng nhiệt tình của người xem. Dần dần, Jessica trở nên nổi tiếng và có nhiều người theo dõi vì những bài tập hết sức hiệu quả. Khán giả cũng yêu mến Jessica vì những chia sẻ chân thành, hữu ích của cô về chế độ ăn uống healthy cũng như về cuộc sống.

Chính sự yêu mến này đã giúp Jessica có thêm động lực để lập kênh Youtube và ra video đều đặn hơn. Cô cho biết mình làm công việc này hoàn toàn vì đam mê vì vậy không có sự khó khăn hay áp lực nào trong việc duy trì kênh. Jessica cũng thường thưởng cho bản thân những chuyến du lịch và học tập tại nước ngoài. Cô cũng có thành tích học tập tốt khi tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học RMIT.

Mỗi ngày được tập luyện, được làm điều mình yêu thích khiến Jessica hạnh phúc và cảm thấy bản thân tồn tại một cách có ý nghĩa.

Hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống mỗi ngày

"Your decision today will define your tomorrow" - Có những quyết định dù rất nhỏ trong một ngày sẽ tạo ra bạn của ngày mai. Đây chính là câu châm ngôn dẫn lối cho Jessica tiến về phía trước. Jessica luôn chia sẻ với những học viên của mình rằng để trở thành một phiên bản tốt hơn thì bản thân chúng ta phải chăm chỉ từ hôm nay. Nỗ lực mỗi ngày để học hỏi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, làm nhiều hơn để tiến xa với bản ngã và kiểm soát tốt hơn phần "con" trong mỗi người. Bạn sẽ đạt được những điều mà trước nay bạn chỉ dám mơ ước.



Sắp tới, Jessica sẽ thử thách cùng một vai trò mới khi quyết định ra mắt thương hiệu mắt kính và phụ kiện thời trang. Liệu rằng một lĩnh vực mới mẻ có làm khó được cô gái xinh đẹp này? Tương lai của Jessica rất đáng để chúng ta tò mò ngóng đợi.