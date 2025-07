HLV Thái Lan tuyên bố hùng hồn, đòi “truất ngôi” của U23 Việt Nam

HLV đội U23 Thái Lan Thawatchai Damrong-Ongtrakul vừa có cuộc phỏng vấn cởi mở về sự chuẩn bị của “Voi chiến” trước thềm giải U23 Đông Nam Á tại Indonesia. Ông đặt mục tiêu rõ ràng là giành chức vô địch trước khi chuyển sang chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026.

“Việt Nam, Indonesia và Malaysia là những đội bóng mạnh là cũng là những đối thủ chính của chúng tôi. Nếu vượt qua vòng bảng, chúng ta sẽ có thêm thông tin. Tôi tin rằng chúng tôi có cơ hội chiến thắng. Tôi đến dẫn dắt đội tuyển này với một mục tiêu duy nhất: giành chức vô địch Đông Nam Á. Giải vô địch châu Á sẽ là một bước tiến nữa.

Hiện tại, đội của chúng tôi đã sẵn sàng 100%. Chúng tôi đã tập luyện 4-5 ngày và có trận đấu khởi động với Police Tero, điều này giúp các cầu thủ hiểu rõ hơn về chiến thuật, đặc biệt là khi thi đấu với một đội sử dụng sơ đồ ba hậu vệ, điều này rất có lợi vì Timor Leste, đối thủ đầu tiên của chúng tôi, cũng áp dụng sơ đồ này”.

Nhà cầm quân người Thái cũng tiết lộ rằng việc đến Indonesia trước 4 ngày là một lợi thế trong việc chuẩn bị trước mục tiêu vô địch giải đấu khu vực:

“Việc đến sớm cho chúng tôi thêm chút thời gian để bổ sung chi tiết. Một số cầu thủ có thể không chơi đúng vị trí sở trường, nhưng chúng tôi đã thảo luận và điều chỉnh cho phù hợp với đội hình hiện có. Các cầu thủ chính và dự bị có thể không phải là những người thay thế 100%, nhưng mục tiêu là xây dựng đội hình hoàn chỉnh nhất có thể, có thể chơi cả tấn công lẫn phòng ngự”.

HLV U23 Thái Lan rất quyết tâm giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á.

Mặc dù thời gian chuẩn bị cho đội tuyển có hạn, nhưng HLV Vương khẳng định ông nhận được sự hợp tác tốt từ các HLV của từng câu lạc bộ.

“Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm huấn luyện một ĐTQG. Tất nhiên, thời gian chuẩn bị cho đội tuyển còn hạn chế, nhưng tôi đã trao đổi với các huấn luyện viên từ nhiều câu lạc bộ khác nhau và thu thập được rất nhiều thông tin hữu ích, giúp chúng tôi đánh giá cầu thủ chính xác hơn.”

Dù vậy, vị thuyền trưởng của Thái Lan cũng tỏ ra khá quan ngại về thể lực của một số cầu thủ, khi một số câu lạc bộ mới chỉ bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải.

“Một số cầu thủ vẫn còn vấn đề về thể lực vì chúng tôi mới bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải, vì vậy chúng tôi đã bổ sung thêm một số chương trình để đảm bảo mọi thành viên đều sẵn sàng nhất có thể trước trận đấu đầu tiên.”

Ở giải U23 Đông Nam Á (khởi tranh vào ngày mai, 15/7), U23 Thái Lan nằm bảng C cùng Myanmar và Timor Leste, trong khi U23 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Lào và Campuchia. Theo thể thức, đội nhất bảng B và đội nhất bảng C sẽ gặp nhau ở bán kết, do vậy khả năng để thầy trò HLV Kim Sang-sik đối đầu “Voi chiến” ở bán kết sẽ là rất cao.