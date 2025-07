Một Em Xinh Say Hi vướng tin đồn hẹn hò với cầu thủ U23 Việt Nam, sau 5 năm mối quan hệ thế nào?

Năm 2019, khi U23 Việt Nam gây sốt với dàn cầu thủ trẻ đầy triển vọng, cái tên Martin Lò nổi bật không chỉ nhờ chuyên môn mà còn bởi ngoại hình điển trai, cầu thủ Việt kiều và những câu chuyện bên lề thu hút sự chú ý. Trong đó, tin đồn hẹn hò giữa Martin Lò và nữ ca sĩ Juky San từng khiến cộng đồng mạng xôn xao dù cả hai chưa bao giờ chính thức xác nhận mối quan hệ.

Tin đồn bắt đầu từ khoảnh khắc Juky San bất ngờ xuất hiện trên khán đài sân Thống Nhất cổ vũ U23 Việt Nam thi đấu. Dân mạng nhanh chóng "soi" ra sự thân thiết của cô với Martin Lò, nhất là khi anh đóng vai nam chính trong MV "Anh à", sản phẩm âm nhạc nhẹ nhàng, ngọt ngào phát hành cuối năm 2019. Hình ảnh hai người sánh đôi trong MV càng làm dấy lên nghi ngờ họ không chỉ hợp tác nghệ thuật mà còn có mối quan hệ riêng.

Juky San xuất hiện trên sân Thống Nhất trận đấu của U22 Việt Nam có Martin Lò

Thời điểm đó, Juky San là gương mặt mới nổi sau The Voice, với giọng hát trong trẻo, ngoại hình ngọt ngào. Việc xuất hiện cùng một cầu thủ U23 điển trai như Martin Lò vô tình khiến cô vướng nghi án "dựa hơi" để PR, dù người ủng hộ cho rằng họ chỉ là đồng nghiệp hỗ trợ nhau. Cả hai đều giữ im lặng tuyệt đối, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận, mặc cho công chúng đồn đoán.

Sau MV "Anh à", không còn bất kỳ tương tác thân mật nào giữa Juky San và Martin Lò trên mạng xã hội. Tin đồn dần hạ nhiệt, mỗi người tập trung cho sự nghiệp riêng. Martin Lò từ lâu đã nổi tiếng với con đường khá gian nan khi rời Australia về Việt Nam, từng phải đi dạy bóng đá, bán áo phông để trụ lại. Anh sớm được chú ý nhờ lối chơi kỹ thuật trong màu áo Phố Hiến, rồi được HLV Park Hang-seo triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 2019. Dù chưa trở thành trụ cột đội tuyển, Martin Lò từng để lại dấu ấn với những pha sút xa hiểm hóc trong các trận giao hữu.

Chàng cầu thủ xuất hiện trong MV của Juky San

Martin Lò từng lên U23 Việt Nam

Hiện nay, Martin Lò đang thi đấu cho CLB Hải Phòng ở V-League. Sự nghiệp của anh chưa thực sự bùng nổ như kỳ vọng nhưng anh vẫn được đánh giá là cầu thủ chuyên nghiệp, nỗ lực và kiên trì. Sau nhiều năm kiên nhẫn rèn luyện, anh vẫn luôn là mẫu cầu thủ Việt kiều nổi bật với tinh thần cầu tiến, phong cách sống kín tiếng và không vướng ồn ào đời tư.

Về phía Juky San, cô ngày càng khẳng định tên tuổi trong showbiz Việt. Sau thành công ở The Voice, cô tiếp tục tham gia The Masked Singer Vietnam với hình tượng Chip Chip Pink được yêu thích. Mới đây, Juky San còn xuất hiện trong chương trình Em Xinh Say Hi. Trong show, Juky San gây ấn tượng với phong cách hiện đại, những tiết mục live được đầu tư chỉn chu giúp cô dần định hình hình ảnh ca sĩ đa năng, cá tính, tự tin và gần gũi với giới trẻ.

Juky San tham gia show về âm nhạc

Hiện tại, sau khoảng 5 năm kể từ tin đồn ngắn ngủi, rõ ràng cả hai đã chọn "đường ai nấy đi" đúng nghĩa nếu từng có mối quan hệ riêng thì cũng đã kết thúc, còn nếu chỉ là cộng sự nghệ thuật thì đã không còn tương tác.