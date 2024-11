Hình ảnh lạ của một chú voi trên Quốc lộ khiến nhiều người Quảng Nam sững sờ

Ngày 26/11, trên mạng xã hội chia sể đoạn clip ghi lại hình ảnh một chú voi chầm chậm đi lang thang trên đường quốc lộ khiến nhiều người xôn xao. Được biết, hình ảnh trên được người dân ghi lại trên tuyến QL14E (đoạn qua xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Sự xuất hiện của chú voi đã khiến người dân xung quanh khu vực vô cùng tò mò, nhiều người đã tập trung gần khu vực để theo dõi hoạt động của con vật này. Ngay khi phát hiện sự việc, người dân cũng đã trình báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin trên báo Công an Đà Nẵng, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, lực lượng Công an huyện Thăng Bình phối hợp với các ngành chức năng địa phương chốt chặn, điều tiết giao thông.

Hình ảnh chú voi lang thang trên đường quốc lộ khiến nhiều người bất ngờ

Lực lượng chức năng chốt chặn, điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn

Trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, ông Nguyễn Ba, Chủ tịch UBND xã Bình Triều (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết, con voi này được đưa về vườn sở thú trong khu du lịch Vinpearl Nam Hội An (ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) vào ngày hôm qua. Không rõ vì sao con voi này tìm được đường ra ngoài, đi qua địa phương.

“Từ vị trí khu du lịch đến nơi phát hiện khoảng 4-5km, con voi này đi theo đường Võ Chí Công đến địa phương. Khoảng 15 giờ, đã có người đến đưa con voi này về”, ông Ba nói.

Đến 15 giờ chiều nay, người của Vinpearl đã đến đưa con voi về lại vườn thú

Theo ông, trước đây địa phương chưa từng có sự xuất hiện của voi. Do đó, sự việc con voi xổng chuồng tới địa phương trong sáng nay thu hút rất đông người theo dõi.