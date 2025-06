Để đảm bảo an toàn cho người dân qua sông, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh cũng đã hiệp đồng chặt chẽ với địa phương, đặc biệt là UBND, Ban Chỉ huy quân sự huyện Tam Nông, huyện Lâm Thao, công an xã Hương Nộn (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), công an xã Phùng Nguyên (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) phối hợp với đơn vị phân luồng, điều tiết giao thông; cấp phát áo phao và hướng dẫn người dân lên, xuống phà.