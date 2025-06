Chân tướng nhân vật cầm đầu đường dây đánh bạc 2.000 tỉ đồng lộ diện sau 6 tháng

Ngày 14-6, Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Công Lộc (41 tuổi, trú khu phố 3, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM).

Công an xác định Lộc là đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với tổng giao dịch hơn 2.000 tỉ đồng, hoạt động trên nhiều địa phương.

Khởi tố Phạm Công Lộc, đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng quy mô hơn 2.000 tỉ đồng

Trước đó, ngày 16-11-2024, Công an quận Hải Châu phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá quy mô lớn, bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ hàng chục thiết bị điện tử, hơn 10.000 trang tài liệu cùng nhiều tang vật liên quan.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội danh "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", hồ sơ vụ án được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra.

Trong quá trình mở rộng điều tra, công an đã khởi tố thêm 3 bị can gồm Nguyễn Xuân Tiến, Đặng Xuân Tuấn (về tội "Đánh bạc") và Lê Cự Phách (về tội "Tổ chức đánh bạc"). Đồng thời, nhiều bị can khác cũng bị khởi tố bổ sung.

Qua 6 tháng đấu tranh, lực lượng công an xác định Phạm Công Lộc chính là "ông trùm" điều hành toàn bộ hệ thống.

Lộc thường xuyên di chuyển sang Campuchia, móc nối với các đường dây cờ bạc tại đây để nhận tài khoản cấp siêu tổng (Super Master) trên nhà cái "BONG88" với mã V39B1, hạn mức 900.000 YEN.

Từ tài khoản gốc này, Lộc phân chia thành nhiều cấp nhỏ hơn (Master, Agent, Member), giao cho các đối tượng cấp dưới tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.