HIEUTHUHAI thẳng thắn tại Rap Việt: "Đẹp trai nhưng tụi anh rap hay", thái độ Andree gây chú ý

Tập 11 Rap Việt mùa 3 gây bùng nổ khi có sự xuất hiện của HIEUTHUHAI đến hỗ trợ cậu bạn thân - HURRYKNG trong vòng thi Bứt phá. Màn trình diễn mang tên Một công đôi việc của 2 thành viên GERDNANG nhận được nhiều lời khen từ khán giả khi thể hiện được màu sắc khác biệt của thí sinh đội BigDaddy so với 2 vòng thi trước.

Đặc biệt, tiết mục này còn gây chú ý với câu rap: "Cứ việc nói là rapper đẹp trai nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy. Đẹp trai đúng! Nổi tiếng đúng! Nhưng mà tụi anh rap hay". Đây được xem là lời đáp trả trực diện của HIEUTHUHAI đến HLV Andree ngay tại sân khấu Rap Việt.

Câu rap gây chú ý nhất trong phần thi của HURRYKNG, có sự hỗ trợ của HIEUTHUHAI

Trước đó, ở tập 1 vòng chọn đội, Andree từng có phát ngôn thu hút sự chú ý lớn của khán giả: "Anh thấy nhiều rapper đẹp trai, rap chán nhưng vẫn nổi tiếng". Phát ngôn của Andree nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên khắp các trang MXH bởi nhiều người cho rằng anh đang "cà khịa" các rapper trẻ hiện nay. Khi đó, người được netizen réo gọi nhiều nhất không ai khác là HIEUTHUHAI.

Camera bắt cận khoảnh khắc Andree phải vỗ tay gật gù đồng ý sau khi 2 thành viên GERDNANG khẳng định: "Đẹp trai vẫn rap hay"

HIEUTHUHAI được nhiều người biết đến từ 3 năm trước, khi là thí sinh sở hữu visual thu hút có tiếng của King Of Rap. Vẻ ngoài của anh chàng thời điểm đó còn được so sánh là "bản sao" của người mẫu Quang Đại hay cầu thủ Đoàn Văn Hậu vì có nhiều nét tương đồng. Sau cuộc thi, dù không giành ngôi vị cao nhất nhưng HIEUTHUHAI vẫn được đánh giá là người thành công nhất King Of Rap. Nam rapper sở hữu nhiều bản hit, lượng fan hùng hậu, còn được mời làm thành viên của chương trình thực tế 2 ngày 1 đêm.