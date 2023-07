Cập nhật từ mới của Thái VG tại Rap Việt, "over hợp" bị chính chủ chê "đã quá cũ"

Từ khi tham gia Rap Việt mùa 3, Thái VG trở thành "cây hài" bất đắc dĩ của chương trình. Những khoảnh khắc nói tiếng Anh pha tiếng Việt ngô nghê, đáng yêu của "anh cả" Rap Việt đã giúp nam rapper có thêm lượng fan hùng hậu. Không sõi tiếng Việt, Thái VG không tránh khỏi việc dùng từ ngữ sai, khiến người hâm mộ còn làm hẳn một bộ sưu tập ngôn ngữ tiếng Việt mang nét đặc trưng riêng của anh.

Trong đoạn clip trailer nhá hàng tập 9 Rap Việt mùa 3, Thái VG tiếp tục có những từ ngữ tiếng Việt khiến khán giả không khỏi thích thú. Theo đó, nam rapper "nói hớ" việc không biết BigDaddy là ai, sau đó đã nhanh chóng cho biết mình "nói tầm bậy", ý anh là chưa gặp mặt trực tiếp đàn em ngoài đời bao giờ. "Anh cả" Rap Việt mùa 3 còn nhận xét về BigDaddy: "Anh biết you are very thông minh, very đàng hoàng. I really respect who you are. I expect to see your team. (Anh biết em rất thông minh, rất đàng hoàng. Anh rất tôn trọng con người em. Anh mong chờ được xem phần thi của các thành viên đội em - PV)".

Clip: Thái VG nhận xét về BigDaddy (Nguồn: Vie Channel)

Khi nghe Trấn Thành hỏi: "Quan trọng là có hợp không?", Thái VG đã có câu nói quen thuộc: "Over hợp" (quá hợp - PV), nhưng sau đó nhanh chóng cho biết: "Câu này cũ rồi đó". Chia sẻ thêm về BigDaddy, Thái VG nhận xét: "Tôi thấy cậu ấy là người đàn ông của gia đình, tôi rất nể trọng những người đàn ông như thế".

Thái VG cho rằng từ "over hợp" đã quá cũ

Trấn Thành cũng thích thú cập nhật từ mới của Thái VG: "He is very thông minh, very đàng hoàng"