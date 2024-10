HIEUTHUHAI ngồi ghế giám khảo Rap Việt, netizen bùng nổ tranh cãi

Chương trình Rap Việt trở lại với mùa thứ 4 nhưng những tập đầu được đánh giá khá nhạt nhoà và nhiều tranh cãi. Đến mới đây, cư dân mạng lại bùng lên một cuộc "khẩu chiến" khi HIEUTHUHAI bất ngờ xuất hiện tại Rap Việt. Theo nội dung trong đoạn trailer lên sóng tối 20/10, Trấn Thành giới thiệu HIEUTHUHAI là khách mời vòng Đối đầu của team BigDaddy. HIEUTHUHAI được các đàn anh chào đón, nam rapper cũng thoải mái đưa ra những lời nhận xét, góp ý cho thí sinh.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của HIEUTHUHAI - một thí sinh trưởng thành từ King Of Rap ở chương trình Rap Việt lại trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Theo đó, nhiều người cho rằng dù HIEUTHUHAI đang là cái tên có sức hút nhưng chưa đủ "trình" ngồi ngang hàng với JustaTee, Thái VG. Mặt khác, HIEUTHUHAI cũng là gương mặt non trẻ so với dàn HLV Karik, BigDaddy, Suboi, B Ray. Khán giả đặt ra nhiều câu hỏi, cho rằng sự tham dự của HIEUTHUHAI trên ghế giám khảo chỉ là một chiến lược "câu kéo" tương tác, người xem của chương trình Rap Việt.

Song song những bàn luận không hài lòng thì một số cư dân mạng bênh vực HIEUTHUHAI. Những người này cho rằng HIEUTHUHAI chỉ là khách mời, đưa ra nhận xét cho các thí sinh chứ không quyết định kết qủa cuối cùng. Chưa kể, HIEUTHUHAI chắc chắn là gương mặt nổi bật nhất trong làng Rap hiện nay. Anh biết tận dụng những cơ hội xuất hiện trong nhiều chương trình để thể hiện bản thân, khẳng định vị trí và dần thăng hạng rõ rệt những năm vừa qua. Sự xuất hiện của nam rapper cũng được giới thiệu là khách mời, còn vai trò thực sự vẫn chưa ngã ngũ.

Clip: HIEUTHUHAI sẽ góp mặt với vai trò đặc biệt trong Tập 5 Rap Việt

Cư dân mạng tranh cãi "quyền lực" của HIEUTHUHAI tại Rap Việt

Nam rapper được giới thiệu là khách mời, ngồi cùng JustaTee, Thái VG

Dù vướng nhiều ý kiến trái chiều nhưng đa phần đêu công nhận visual của HIEUTHUHAI "phát sáng" khi lên sóng

Một số ý kiến của cộng đồng mạng:

- HIEUTHUHAI ngồi ngang hàng với JustaTee, Thái VG thì chưa đủ. HIEUTHUHAI còn nhiều thiếu sót, tuổi nghề cũng chưa thể sánh bằng mà ngồi ở vị rí như thế. - Thích HIEUTHUHAI nhưng nói thật là chưa đủ tầm để ngồi vào ghế đó. - Mọi người bảo HIEUTHUHAI bị overrate nhưng nhìn vào hành trình vừa qua cũng thấy ngồi chỗ đó xứng đáng mà. Các giám khảo khác đồng ý cho Hiếu ngồi thì các bạn ý kiến để làm gì? - Cái ghế ấy vốn dĩ của khách mời thôi, coi như đại diện cho bộ phận khán giả đại chúng rồi reaction thôi mà làm gì căng vậy. Nhìn nhiều người nói tuần sau mới bắt đầu coi Rap Việt vì có HIEUTHUHAI thì thấy chương trình đi đúng chiến lược mà. - Giám khảo vòng đối đầu chỉ là nêu ý kiến, quan điểm và nhận xét thí sinh thôi. Đoạn trailer cũng có khúc BigDaddy mới là người đưa ra quyết định kìa. - Chương trình thương mại nên mời người đang chiếm spotlight mạng xã hội cũng đúng thôi. Mọi người xem giải trí cho thoáng đầu cãi nhau làm gì.

Ở cuộc thi King Of Rap năm đó, HIEUTHUHAI chỉ dừng chân ở Top 8 nhưng thắng giải "thí sinh được yêu thích nhất". Về sau, khi được hỏi về chương trình Rap Việt, HIEUTHUHAI tâm sự với chúng tôi: "Ở Rap Việt, nhiều bạn nổi lên quá nhanh nên bị 'ảo' và nghĩ rằng họ đang ở 'top of the world', khi đi thi toàn mấy triệu lượt xem và lời khen, rồi đi diễn show, nhận quảng cáo đủ cả... Nhưng họ thiếu đi cái nội lực cộng thêm việc dàn rapper của mùa 2 tiến lên thay thế mùa 1. Lúc này thì họ cũng chỉ biết ở nhà bật YouTube lên nằm xem và nhớ về mùa 1 thôi. Họ cũng cố gắng ra nhạc mới đó chứ, nhưng cũng chỉ được 2-3 nghìn view, khác xa với lúc dự thi làm sao mà không buồn cho được? Tôi thì khác, tôi nhìn âm nhạc với tầm nhìn dài hạn chứ không phải chỉ để tồn tại 3 năm rồi biến mất.

Nếu (và chỉ nếu) thôi nhé, ngày ấy tôi chọn thi Rap Việt thì tôi nghĩ bản thân của hiện tại sẽ chọn về đội của chị Suboi. Vì không thi nên tôi không biết rõ nội bộ mọi người làm việc ra sao nhưng với tư cách là một người ngoài thì tôi thấy chị Suboi cho thí sinh sự tự do, không can thiệp quá nhiều vào sự sáng tạo của thí sinh, cho họ sự tự lập. Giống với King Of Rap, mọi thứ hoàn toàn là tự làm hết, tự kiếm chủ đề, tự làm nhạc... nên tôi có cảm giác như vậy sẽ tốt hơn. Đến với cuộc thi thì vẫn phải nên biết cái nào là ảo, cái nào là thật".

Vào 2 năm trước, nam rapper cũng từng đặt hy vọng sẽ được ngồi ghế giám khảo Rap Việt: "Nếu Rap Việt làm đến mùa 5, mùa 6 gì đó, khi ấy tôi rất muốn ngồi ở vị trí Giám khảo. Tôi hi vọng đến lúc ấy thì mỗi vị HLV sẽ được ngồi chung với một producer như bạn Kewtie chẳng hạn - chứ chỉ các anh rapper ngồi một mình thì vẫn thấy sai sai".

HIEUTHUHAI là thí sinh trưởng thành, có sức bậc vượt trội sau King Of Rap

Hiện tại, HIEUTHUHAI là một trong những nam rapper có sự yêu thích và quan tâm nhất định từ công chúng. Anh là quán quân một cuộc thi dành cho 30 sao nam. HIEUTHUHAI còn sở hữu visual sáng trưng, được đánh giá cao khi góp mặt trong các chương trình thực tế. Ngoài ra, nam rapper được nhiều đàn anh như Trường Giang, Trấn Thành, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy... đánh giá cao. HIEUTHUHAI còn được kỳ vọng là nghệ sĩ sẽ toả sáng mạnh mẽ như Sơn Tùng M-TP.

Tên tuổi của HIEUTHUHAI lên như diều gặp gió trong thời gian gần đây

Tại Rap Việt 2024, dàn giám khảo là JustaTee, Thái VG còn 4 vị trí huấn luyện viên thuộc về Karik, BigDaddy, Suboi, B Ray. Dàn thí sinh năm nay có nhiều gương mặt nổi bật như: MANBO, 7DNight, Left Hand, Tiêu Minh Phụng, Willistic, Coldzy...