HIEUTHUHAI gây sốc khi thẳng thừng chê Đức Phúc: "Sao sến dữ vậy?"

Sau tập 1 của Anh Trai Say Hi, những diễn biến liên quan đến màn tranh tài, hợp tác của 30 sao nam trong chương trình khiến khán giả phải dõi theo và "chấm hóng". Mới đây, chương trình đã công bố teaser những diễn biến sắp có trong tập 2. MC Trấn Thành cho biết sẽ có 6 team thi đấu với 6 concept khác nhau, và trong vòng thi này sẽ có "anh trai" bị loại. Chính điều này đã tạo nên áp lực, khiến các thí sinh có những màn tranh cãi khi trong quá trình tập luyện.

Isacc - nhóm trưởng Don't Care có biểu cảm căng thẳng khi nói: "Dựng bài, rồi tập bài cũng rất mất thời gian để kết nối mọi người. Diễn không ra, mình cảm thấy rất là tức". Nam ca sĩ đã hỏi thẳng các thành viên đội mình: "Anh hỏi thiệt, mấy đứa có sợ bị loại không?". NEGAV đáp: "Vậy em sẽ là trường hợp đầu tiên bị loại ngay livestage 1 luôn".

Nội bộ căng nhất trong quá trình luyện tập vũ đạo phải kể đến team No Far, No Star. Nhóm trưởng Song Luân tiết lộ: "Có nhiều ý kiến bất đồng. Tage nhất quyết không nhảy". HURRYKNG kể: "Tage khó gần lắm nha! Rất là căng, rất là khó chịu".

Clip: Hé lộ những diễn biến căng thẳng trong tập 2 Anh Trai Say Hi

Tage rời khỏi, biểu cảm bức xúc khi các thành viên trong nhóm đang tập luyện

Ở diễn biến khác, nhóm trưởng Isacc cũng ấm ức vì các thành viên diễn không đúng tinh thần

Đáng nói nhất, HIEUTHUHAI xảy ra bất đồng với nhóm trưởng, nam rapper nêu quan điểm rằng dàn dựng của Đức Phúc... sến. Với vị trí nhóm trưởng, Đức Phúc quyết bảo vệ ý tưởng tới cùng, bất chấp sự lo lắng của HIEUTHUHAI và Công Dương. HIEUTHUHAI thẳng thắn: "Mình nói thẳng luôn, hoàng tử công chúa các kiểu, cái này sao mà sến dữ vậy ta!" còn Công Dương thì cho rằng: "Cái concept này không biết là họ đã làm từ thế kỷ bao nhiêu rồi". Đức Phúc bỏ qua những góp ý của các thành viên và khẳng định: "Nhấn mạnh là Đức Phúc không gia trưởng. Phúc chỉ là nhóm trưởng thôi".

Dựa vào hình ảnh được hé lộ, có thể thấy HIEUTHUHAI được đội trưởng hướng dẫn diễn trong một concept có hoa hồng đỏ, hoá thân thành hoàng tử

Nam rapper khẳng định phong cách của Đức Phúc sến, còn Công Dương thì cho rằng dàn dựng này đã làm mấy thế kỷ trước

Với vai trò trưởng nhóm, Đức Phúc vẫn quyết bảo vệ quan điểm của mình

Trong Tập 2 phát sóng tuần này, 30 Anh Trai sẽ tham gia Đấu Nhóm với 6 đội hình tương ứng với 6 bài hát mới. Team Hút (tác giả Fillinus) gồm 7 thành viên: Lou Hoàng, Nicky, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương, Quân A.P, WEAN, Hải Đăng Doo. Team No Far, No Star (tác giả Fillinus) với đội hình gồm: Song Luân, HURRYKNG, Tage, Rhyder, Captain, Đỗ Phú Quí. Team 10/10 (tác giả Coldie) với đội hình 4 thành viên: Phạm Đình Thái Ngân, Quang Trung, Anh Tú Atus và Gemini Hùng Huỳnh. Team Nỗi Đau Ngây Dại (tác giả Trungg I.U) gồm Đức Phúc, HIEUTHUHAI, Công Dương. Team Sóng Vỗ Vỡ Bờ (tác giả Trungg I.U) gồm Anh Tú, Erik, Phạm Anh Duy, JSOL, Dương Domic. Đội Don’t Care (tác giả Coldie) bên cạnh 5 thành viên là Isaac, Gin Tuấn Kiệt, Quang Hùng MasterD, NEGAV, Vũ Thịnh còn có khách mời đặc biệt là Nanon Korapat.

Theo luật chơi đã được công bố từ tập trước, nhờ chọn trúng bản demo giống với lựa chọn của khách mời Nanon mà team Don't Care sẽ được cộng thêm 50 điểm nếu nhóm nhạc của họ được bình chọn trong Top 3 sau phần trình diễn.

Tập 2 Anh Trai Say Hi sẽ tiếp tục lên sóng lúc 20h thứ Bảy (22/6).

Thái Ngân hoang mang khi biết sau tập 2 sẽ có người bị loại

Ở tập 1 vừa qua, nhóm 15 "anh trai" do Anh Tú Atus làm nhóm trưởng giành chiến thắng và mỗi thành viên được cộng 15 điểm cá nhân

