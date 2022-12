HIEUTHUHAI để tóc thư sinh, về miền Tây hát lô tô sao quá khác lúc diện áo hở eo đi diễn!

Những ngày qua, ekip 2 Ngày 1 Đêm đã thực hiện ghi hình chương trình mùa đặc biệt để làm quà tặng cho khán giả. Lần đầu cùng về An Giang, cả 6 thành viên gây ấn tượng khi diện áo bà ba, đội nón lá, choàng khăn rằn đặc trưng của các tỉnh miền Tây.

Là một trong những nhân tố sở hữu lượng fan hùng hậu nhất chương trình, lại nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, HIEUTHUHAI được người hâm mộ soi nhan sắc bằng camera thường. Những khoảnh khắc của nam rapper trong chuyến ghi hình lần này tiếp tục được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi trên MXH.

HIEUTHUHAI điển trai qua camera thường (Ảnh: Fanpage Run Your EDM)

Video nổi bật nhất trong chuyến ghi hình tại An Giang vừa qua là khoảnh khắc HIEUTHUHAI đọc lô tô - đoạn clip do chính Lê Dương Bảo Lâm đăng tải. Dù chí chóe với nhau trên sóng truyền hình, nam rapper lại bất ngờ khen đàn anh đẹp trai để... hợp vần với con số 52 khiến anh "Dương Lâm Đồng Nai" thích thú chia sẻ: Em mê tui... em thương tui. Lạnh lùng với cả thế giới... nhưng sao qua được nhan sắc tui". Đáng chú ý, hình ảnh thư sinh diện áo thun, quần tây, tóc chẳng cần vuốt keo của cựu thí sinh King Of Rap khiến fan nữ liêu xiêu.

HIEUTHUHAI diện trang phục đơn giản khi ghi hình ở An Giang (Ảnh: Chụp màn hình)

HIEUTHUHAI đọc lô tô, khen Lê Dương Bảo Lâm đẹp trai (Nguồn: FB Lê Dương Bảo Lâm)

Sau 2 Ngày 1 Đêm, HIEUTHUHAI nổi lên như một hiện tượng. Nam rapper ngày càng nhận được nhiều lời mời đi diễn, gây chú ý vì nhan sắc nổi bật và style thời trang độc đáo. Không ai nghĩ "em út mới đẻ" lại chịu chơi đến nỗi diện áo crop-top hở eo đi diễn. Cũng vì đoạn video viral, người hâm mộ cảm thấy hết sức lạ lẫm với phong cách thư sinh khác một trời một vực lúc chạy show của nam rapper. Dù diện đồ đơn giản nhưng HIEUTHUHAI vẫn được cư dân mạng khen ngợi về nét visual sáng bừng giữa đội hình 2 Ngày 1 Đêm!