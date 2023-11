Hiệu ứng không tưởng của Jennie: Đám đông xếp hàng chờ giữa thời tiết -3 độ để mua sản phẩm cô quảng cáo

Những ngày vừa qua, cộng đồng fan BLACKPINK đang vô cùng ngóng chờ vào màn hợp tác của Jennie với Tamburins - thương hiệu K-Beauty đình đám được phát triển bởi Gentle Monster. Trước đó, những hình ảnh về campaign "THE DAY OF SORCERESS" của Tamburins với Jennie cũng khiến MXH không khỏi dậy sóng.

Jennie gây sốt với body quyến rũ cùng thần thái sang chảnh trong ảnh quảng bá cho campaign với Tamburins



Ngôi sao nổi tiếng đầy xinh đẹp, tiểu thư xuất hiện tại store thương hiệu vài ngày trước

Không hổ danh là một trong những biểu tượng thời trang hàng đầu Kbiz hiện nay, Jennie luôn mang đến hiệu ứng bùng nổ cho thương hiệu mà cô hợp tác. Cụ thể, chỉ trong ngày đầu mở bán, sức nóng của thành viên BLACKPINK đã khiến đám đông xếp hàng giữa cái lạnh -3 độ C tại Hàn Quốc từ sáng sớm để mua những sản phẩm nằm trong campaign lần này. Với tín hiệu khởi đầu cực tốt, nhiều người cho rằng các sản phẩm của Tamburins sẽ sớm sold out trong thời gian sắp tới.

Đám đông xếp hàng giữa tiết trời lạnh giá chỉ để chờ mua những sản phẩm trong màn collab giữa Jennie và Tamburins



Rất nhiều bạn trẻ chụp hình check-in với hình ảnh của Jennie tại cửa hàng

Được biết, các sản phẩm nằm trong màn collab giữa Jennie và Tamburins bao gồm nước hoa, son dưỡng, kem dưỡng tay và nến thơm với nhiều mùi hương khác nhau (giá dao động từ khoảng 500.000 đến hơn 2 triệu VNĐ). Đáng chú ý, thiết kế quả trứng độc đáo, ấn tượng mà trước đó đã được Jennie "nhá hàng" trên Instagram chính là điểm nhấn của BST lần này. Không những thế, hãng còn tặng những dây ngọc trai xinh xắn số lượng có hạn để người mua có thể biến tấu thành một chiếc túi điệu đà, tiểu thư giống như nữ idol.

Một số sản phẩm trong campaign "THE DAY OF SORCERESS"