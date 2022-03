Hiếu PC bất ngờ nói lời xin lỗi và cảm ơn... sau những hành động sai trái trong quá khứ!

Hiếu PC - Ngô Minh Hiếu đã trở thành cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng thời gian gần đây. Tuy trở về Việt Nam chưa lâu nhưng anh đã và đang góp sức mình vào hệ thống an ninh mạng bằng trang web Chống Lừa Đảo. Đồng thời anh cũng đang làm việc tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), trở thành một chuyên gia an ninh mạng với nhiều chia sẻ nhận được sự quan tâm.

Năm 19 tuổi, Ngô Minh Hiếu đến New Zealand để theo học tại Học viện Công nghệ Unitec ở Auckland nhưng sau đó anh thực hiện một loạt các vụ lừa đảo tín dụng trên đất nước này. Từ năm 2007 đến 2013, Hiếu đã sử dụng máy tính xâm nhập trái phép vào nhiều hệ thống khác nhau nhằm lấy trộm số thẻ an sinh xã hội, thông tin về các tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh... của hơn 200 triệu công dân Mỹ. Ngày 14/7/2015, Minh Hiếu lúc đó 25 tuổi bị tòa án Mỹ đưa ra xét xử và lãnh án 13 năm tù giam.



Hoàn lương, quay trở về Việt Nam và đang cống hiến hết mình, những sự cố gắng của Hiếu PC đều đang được mọi người vô cùng công nhận, cảm kích.



Mới đây trên Facebook cá nhân của mình, Hiếu PC đã bày tỏ lòng cảm kích của mình đối với một nhà báo Mỹ khi đã phỏng vấn anh và cho anh chàng cơ hội để bày tỏ sự hối tiếc cũng như lời xin lỗi của mình đến người dân Mỹ.

Nguyên văn chia sẻ của Hiếu PC như sau "Cảm ơn Steve Morgan đã cho mình cơ hội để được chia sẻ và gửi lời xin lỗi đến nhiều người dân nước Mỹ, vì hành động sai trái của mình ngày xưa. Biết rằng chuyện đã qua, nhưng mình chưa bao giờ cảm thấy mình đã làm được gì đó đủ cho xã hội, và cũng chưa bao giờ mình cảm thấy lời xin lỗi của mình là đủ. Cần phải cố gắng nhiều hơn nữa kể cả hành động và lời nói...

Cảm ơn một lần nữa tới người dân nước Mỹ vì đã cho tôi cơ hội được về sớm, cho tôi cơ hội để được xin lỗi. Cảm ơn tất cả mọi người dân Việt Nam luôn đón nhận và cho mình cơ hội để làm lại cuộc đời, để được cống hiến một chút kiến thức, sức lực để giúp mọi người có thêm nhận thức về an toàn thông tin.

Cảm ơn cuộc đời này vì tất cả".

Những chia sẻ của anh nhanh chóng nhận được sự cảm thông từ nhiều netizen, đa phần mọi người đều công nhận những nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của chuyên gia an ninh mạng này.

Bài phỏng vấn của Hiếu PC được phát lại trên nền tảng Soundcloud. Được biết đây là tập radio trong chuỗi series phòng chống tội phạm mạng của tờ báo Cybercrime Magazine. Hiếu PC đã cùng người dẫn chương trình Steve Morgan thảo luận về việc anh ấy tham gia vào tội phạm mạng như thế nào, điều gì dẫn đến việc Hiếu PC bị bắt năm 2015 và hiện tại anh ấy đang làm gì để bù đắp cho hành động của mình. Lời xin lỗi của Hiếu PC đến người dân nước Mỹ cũng được gửi gắm trong tập radio này.

Bạn có thể nghe đầy đủ buổi phỏng vấn tại đây.

